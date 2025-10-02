УКР
Закупівля ЄС енергоресурсів РФ
542 17

Угорщина має почути Трампа і припинити закупівлю нафти РФ, - Зеленський

Зеленський та Мерц провели розмову Що обговорили

Президент України Володимир Зеленський закликав Угорщину дослухатися до вимог президента США Дональда Трампа щодо припинення закупівлі російських енергоресурсів.

Про це він заявив перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо підтримати заклик президента США припинити закупівлю російської нафти Європою. І наші колеги в Угорщині повинні почути про це. Енергоресурси з США та інших партнерів здатні перекрити цей дефіцит на європейському ринку", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія продовжує отримувати ресурси для ведення війни від свого енергетичного сектору, тож потрібні додаткові заходи для припинення цього фінансування. Особливо президент наголосив на важливості 19-го пакету санкцій ЄС та запровадженні обмежень проти капітанів і екіпажів "тіньового флоту", власників компаній і російських нафтових терміналів на материку.

Автор: 

Угорщина (2523) Зеленський Володимир (25682) нафта (5916)
Топ коментарі
+7
Дебіл.
показати весь коментар
02.10.2025 14:06 Відповісти
+5
Потрібно ше чимось гарним втулити по Дружбі
показати весь коментар
02.10.2025 14:06 Відповісти
+4
Угорщина тобі "нічєго нє должна".

показати весь коментар
02.10.2025 14:24 Відповісти
А сам коли має почути Трампа і припинити транспортувати рос.нафту?
показати весь коментар
02.10.2025 14:28 Відповісти
Дібіл - перекрий дружбу і все вляжется .
показати весь коментар
02.10.2025 14:43 Відповісти
Лошара хеленая перекрой краники они у тебя!ДЫБИЛ
показати весь коментар
02.10.2025 15:27 Відповісти
Идиотизм
показати весь коментар
02.10.2025 16:12 Відповісти
Якомусь не талантливому актору, який зовсім програшно грає роль презедента, потрібно не звиздіти в ефір, а перестати самому заробляти, і давати заробляти Кацапії, та перекрити транспортування через територію України. Війна, це якраз той форс-мажор, який дає змогу не виконувати контракти.
показати весь коментар
02.10.2025 16:30 Відповісти
А яка ж ***** допомагає транспортувати нафту до Угорщини?
показати весь коментар
02.10.2025 17:53 Відповісти
 
 