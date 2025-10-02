Угорщина має почути Трампа і припинити закупівлю нафти РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Угорщину дослухатися до вимог президента США Дональда Трампа щодо припинення закупівлі російських енергоресурсів.

Про це він заявив перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо підтримати заклик президента США припинити закупівлю російської нафти Європою. І наші колеги в Угорщині повинні почути про це. Енергоресурси з США та інших партнерів здатні перекрити цей дефіцит на європейському ринку", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія продовжує отримувати ресурси для ведення війни від свого енергетичного сектору, тож потрібні додаткові заходи для припинення цього фінансування. Особливо президент наголосив на важливості 19-го пакету санкцій ЄС та запровадженні обмежень проти капітанів і екіпажів "тіньового флоту", власників компаній і російських нафтових терміналів на материку.

