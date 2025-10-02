Россия доукомплектовывает штурмовые роты мобилизованными на Ореховском направлении, - Силы обороны Юга
Российские оккупационные войска доукомплектовывают штурмовые роты на Ореховском направлении за счет мобилизованных военнослужащих, которые отказались подписывать контракты, и направляют эти подразделения для штурмовых действий.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным разведки, противник формирует штурмовые группы по 5-7 человек, подтягивает на передовые позиции личный состав и вооружение, чтобы осуществлять атаки в сторону населенного пункта Степное с целью выбить украинские подразделения и закрепиться на занятых позициях.
Волошин добавил, что несколько дней назад враг применял авиацию для поражения украинских укреплений и позиций в районе Степного, а сейчас продолжаются подготовительные меры к дальнейшим штурмовым действиям.
"Для этого враг использует мобилизованных российских военнослужащих, которые отказались подписывать контракт на службу в российской армии", - отметил спикер.
З 2014 року, такого лайна від ******, уже прикопано в Україні, майже 2.000.000 орків!! Пригожин і кабздон, це знають, як і прутень!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!
Смерть окупантам ************!