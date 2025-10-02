РУС
Новости Боевые действия на юге
862 6

Россия доукомплектовывает штурмовые роты мобилизованными на Ореховском направлении, - Силы обороны Юга

Штурмовые отряды россиян

Российские оккупационные войска доукомплектовывают штурмовые роты на Ореховском направлении за счет мобилизованных военнослужащих, которые отказались подписывать контракты, и направляют эти подразделения для штурмовых действий.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным разведки, противник формирует штурмовые группы по 5-7 человек, подтягивает на передовые позиции личный состав и вооружение, чтобы осуществлять атаки в сторону населенного пункта Степное с целью выбить украинские подразделения и закрепиться на занятых позициях.

Волошин добавил, что несколько дней назад враг применял авиацию для поражения украинских укреплений и позиций в районе Степного, а сейчас продолжаются подготовительные меры к дальнейшим штурмовым действиям.

"Для этого враг использует мобилизованных российских военнослужащих, которые отказались подписывать контракт на службу в российской армии", - отметил спикер.

штурм (563) Запорожская область (3596) Силы обороны юга (444)
кожного дня 800 людей прибуває до росіян а в нас нуль
02.10.2025 14:18 Ответить
бо у нас "людолови ТЦК в чорних бусиках"

.
02.10.2025 14:24 Ответить
было бы 0,кацапы уже как 2 года назад под львов стояли а не ****** на бамбасе 4й год))))ты хоть ной но не забрехивайся так откровенно)
02.10.2025 14:26 Ответить
******, оплатив оркам, дорогу в Україну, в один кінець!!
З 2014 року, такого лайна від ******, уже прикопано в Україні, майже 2.000.000 орків!! Пригожин і кабздон, це знають, як і прутень!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!
Смерть окупантам ************!
02.10.2025 14:19 Ответить
Ніякої різниці між контрактником-окупантом і мобілізованим-окупантом для нас немає.
02.10.2025 14:24 Ответить
От наркомани кляті. Заголовки пишуть не читаючи.
