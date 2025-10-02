Росія доукомплектовує штурмові роти мобілізованими на Оріхівському напрямку, - Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська доукомплектовують штурмові роти на Оріхівському напрямку за рахунок мобілізованих військовослужбовців, які відмовилися підписувати контракти, і спрямовують ці підрозділи для штурмових дій.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними розвідки, противник формує штурмові групи по 5-7 осіб, підтягує на передові позиції особовий склад та озброєння, щоб здійснювати атаки в бік населеного пункту Степове з метою вибити українські підрозділи та закріпитися на зайнятих позиціях.

Волошин додав, що кілька днів тому ворог застосовував авіацію для ураження українських укріплень і позицій у районі Степового, а наразі тривають підготовчі заходи до подальших штурмових дій.

"Для цього ворог використовує мобілізованих російських військовослужбовців, які відмовилися підписувати контракт на службу в російській армії", - зазначив речник.

