Росія доукомплектовує штурмові роти мобілізованими на Оріхівському напрямку, - Сили оборони Півдня

Штурмові загони росіян

Російські окупаційні війська доукомплектовують штурмові роти на Оріхівському напрямку за рахунок мобілізованих військовослужбовців, які відмовилися підписувати контракти, і спрямовують ці підрозділи для штурмових дій.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними розвідки, противник формує штурмові групи по 5-7 осіб, підтягує на передові позиції особовий склад та озброєння, щоб здійснювати атаки в бік населеного пункту Степове з метою вибити українські підрозділи та закріпитися на зайнятих позиціях.

Волошин додав, що кілька днів тому ворог застосовував авіацію для ураження українських укріплень і позицій у районі Степового, а наразі тривають підготовчі заходи до подальших штурмових дій.

"Для цього ворог використовує мобілізованих російських військовослужбовців, які відмовилися підписувати контракт на службу в російській армії", - зазначив речник. 

штурм (275) Запорізька область (4139) Сили оборони півдня (472)
кожного дня 800 людей прибуває до росіян а в нас нуль
02.10.2025 14:18 Відповісти
бо у нас "людолови ТЦК в чорних бусиках"

.
02.10.2025 14:24 Відповісти
То ж сільгоспробітники. Збирачі врожаю "мамкиних черешеньок"...
02.10.2025 16:58 Відповісти
было бы 0,кацапы уже как 2 года назад под львов стояли а не ****** на бамбасе 4й год))))ты хоть ной но не забрехивайся так откровенно)
02.10.2025 14:26 Відповісти
******, оплатив оркам, дорогу в Україну, в один кінець!!
З 2014 року, такого лайна від ******, уже прикопано в Україні, майже 2.000.000 орків!! Пригожин і кабздон, це знають, як і прутень!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!
Смерть окупантам ************!
02.10.2025 14:19 Відповісти
Ніякої різниці між контрактником-окупантом і мобілізованим-окупантом для нас немає.
02.10.2025 14:24 Відповісти
От наркомани кляті. Заголовки пишуть не читаючи.
02.10.2025 15:08 Відповісти
 
 