РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
1 862 33

Россия "надлежащим образом" будет реагировать на передачу Украине ракет Tomahawk, - Песков

пєсков

В Кремле заявили, что Россия "должным образом" отреагирует на возможную передачу Украине американских ракет Tomahawk.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что конкретных деталей относительно того, что означает "надлежащая реакция", не уточнил.

Пресс-секретарь Кремля также прокомментировал сообщения СМИ о якобы поставках США разведданных для ударов по территории России. По его словам, это не новость, поскольку, по данным Пескова, Вашингтон уже в постоянном онлайн-режиме передает Киеву развединформацию.

"Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно", - подчеркнул Песков.

Автор: 

Песков Дмитрий (2013) ракеты (3734)
долпо,,,оп...Передача Україні ракет "томагавк"(якщо відбудется.дай Боже поскоріше" ) буде саме належна реакція на рашистське знущання.вбивство українців і окупацію вами ,рашистськими кровопивцями...
показать весь комментарий
02.10.2025 14:31 Ответить
Реакція буде "належним чином". Спочатку рвонуть, а потім згорять пердаки
показать весь комментарий
02.10.2025 14:53 Ответить
щоб поховати "совковий союз" ЦРУ "запрягал"25 років .І поховали його без війни "шефи нинішнього рашистського куйла",так що він(куйло) в курсі,як похоронити 3,14дерацію,ідучи "пгавільним путьом ідьотє тавагіщі"
показать весь комментарий
02.10.2025 15:16 Ответить
У Песькова і всієї кремлівськоі шобли в сра@і запекло
від таких новин
показать весь комментарий
02.10.2025 14:32 Ответить
буде Десь так --- "Наша реакція, вся ета рєакція, кто ето затєваєт, русафоби,,, етім людям ми адрєсуєм - дайграйєтєсь, патамушта рєакція - дайграйєтесь,,,,,,,,,,,,,,"
показать весь комментарий
02.10.2025 15:19 Ответить
Ну і як відреагує ? Ви суки 11 років реагуєте , коли нам вже боятися ?
показать весь комментарий
02.10.2025 14:33 Ответить
Пєсков блефує, вони й на передачу "таурусів" засцяли відповісти, а з томагавками ше більше обсеруця.
показать весь комментарий
02.10.2025 14:33 Ответить
А в нас є тауруси?
показать весь комментарий
02.10.2025 14:35 Ответить
Немає. Але вони засцяли.
показать весь комментарий
02.10.2025 14:37 Ответить
Це вже інше питання. Захід з нами!
показать весь комментарий
02.10.2025 14:40 Ответить
Україну Кинжалами можна - а причесати кацапів Томагавками - табу
показать весь комментарий
02.10.2025 14:35 Ответить
знову воронєж? )
показать весь комментарий
02.10.2025 14:36 Ответить
Да, как и надлежит Хйулобаду, ******** будет сосать...
показать весь комментарий
02.10.2025 14:40 Ответить
якщо виє значить дадуть
показать весь комментарий
02.10.2025 14:41 Ответить
Звідки ця шизня, які томагавки !? Це зброя морського базування, вони нам що, дадуть ці ракети разом з есмінцями і підводними човнами !?
показать весь комментарий
02.10.2025 14:41 Ответить
Ракети Tomahawk запускають із землі за допомогою наземних мобільних пускових установок, таких як Typhon
показать весь комментарий
02.10.2025 14:43 Ответить
Тоді почитай покраще і взнаєш, що в 80-х роках амери знищили ці установки по договору по нерозповсюдженню ракет середньої дальності, а відновлювати їх почав зовсім недавно, їх там так мало, що можна на пальцях порахувати і вони їм самим потрібні як повітря ! Я скоріше повірю в єдинорога, ніж в те, що нам дадуть такий дефіцит !
показать весь комментарий
02.10.2025 14:49 Ответить
І навіщо їм сухопутні Томагавки, якщо в них є морські і з літаків? Це нам треба
показать весь комментарий
02.10.2025 14:54 Ответить
Кого їбе що там Україні треба !? Ми давно розмінна монета між підараси на заході і підборами на сході.
Про установки писали, що будуть розміщувати їх для прикриття узбережжя США.
показать весь комментарий
02.10.2025 15:00 Ответить
це в вас в Немитій писали ?
показать весь комментарий
02.10.2025 15:04 Ответить
є в них і багато зараз будуть поставляти в Німеччину ,потім нам
показать весь комментарий
02.10.2025 14:58 Ответить
"Таким чином, ми заодно можемо отримати відповідь на питання, а чи мають зараз американці наземні пускові під Tomahawk, скільки їх є, і який час необхідний досягнення боєготовності. Відповідь - так є; але тільки 8 одиниць" - ось інформація з українського сайту, який я загубив. Коли це 8 шт стало багато !?
показать весь комментарий
02.10.2025 15:13 Ответить
тобі с дурки видніше
показать весь комментарий
02.10.2025 14:44 Ответить
На малюків поставимо!
показать весь комментарий
02.10.2025 14:51 Ответить
ти менше читай рос сми ,не будеш виглядати дураком
показать весь комментарий
02.10.2025 15:06 Ответить
Він зробив цю заяву за результатами перевірки бойових чемоданів.
показать весь комментарий
02.10.2025 14:50 Ответить
Один Томогавк, щоб до найбільшого НПЗ в Омську дістав. А решту ми самі(з Мад'яром). І війна закінчиться
показать весь комментарий
02.10.2025 14:51 Ответить
Реакції буде повний чемодан?
показать весь комментарий
02.10.2025 15:07 Ответить
На що ви можете реагувати на ваш підлитий пронос, який вже вирує у ваших анусах, ви тільки можете реагувати на удари мирних людей, дітей, старих, руйнувати пологові будинки, лікарні, це ви пофі реагування і більше ні куя... Так відриагуй і закрий пащу ..
показать весь комментарий
02.10.2025 15:21 Ответить
Ясний пень будете реагувати відповідним чином: бункер готуй ху...лу,провізію,щоб воно здохло від тієї хавки .
показать весь комментарий
02.10.2025 15:25 Ответить
Не буде ніяких Томагавків. Є самі гавки від Зе. Лише лякалка. Мовляв, Пу тільки почує про Томагавки, і накладе в штани.
показать весь комментарий
02.10.2025 15:28 Ответить
У орко фашистів підгорає. Вони мріяли що війна буде йти лише за їхніми орківськими правилами, тоб то лише вони можуть бити чим завгодно, куди завгодно а у відповідь ніззяяяя. Лише вони можуть завозити десятки тисяч корейців й різних папуасів. Лише вони можуть розміщати різні орєшники та ядерну зброю в бульбашії. Лише їм дозволено катувати, відрізати голови, використовувати хімію, лазер, фосфор та живий щіт... А як піде щось не так то закінчать й без претензій до них та Гааги... Так можна воювати. Але такого не буде! Оркостан буде знищено! Зло буде знищено! Слава Україні!
показать весь комментарий
02.10.2025 15:29 Ответить
 
 