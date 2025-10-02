Россия "надлежащим образом" будет реагировать на передачу Украине ракет Tomahawk, - Песков
В Кремле заявили, что Россия "должным образом" отреагирует на возможную передачу Украине американских ракет Tomahawk.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Он отметил, что конкретных деталей относительно того, что означает "надлежащая реакция", не уточнил.
Пресс-секретарь Кремля также прокомментировал сообщения СМИ о якобы поставках США разведданных для ударов по территории России. По его словам, это не новость, поскольку, по данным Пескова, Вашингтон уже в постоянном онлайн-режиме передает Киеву развединформацию.
"Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно", - подчеркнул Песков.
