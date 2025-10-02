УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9459 відвідувачів онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
2 696 41

Росія "належним чином" реагуватиме на передачу Україні ракет Tomahawk, - Пєсков

пєсков

У Кремлі заявили, що Росія "належним чином" відреагує на можливу передачу Україні американських ракет Tomahawk.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.

Він зазначив, що конкретних деталей щодо того, що означає "належна реакція", не уточнив.

Прессекретар Кремля також прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито постачання США розвідданих для ударів по території Росії. За його словами, це не новина, оскільки, за даними Пєскова, Вашингтон уже в постійному онлайн-режимі передає Києву розвідінформацію.

"Сполучені Штати Америки передають Україні розвіддані в постійному режимі, в режимі онлайн. Це не новація. Можна тільки припускати, скажімо так, які саме розвіддані. Але що обмін розвідданими йде, точніше не обмін, а постачання і задіяння всієї інфраструктури НАТО і США для збору і передачі Україні розвідданих йде, це очевидно", - підкреслив Пєсков.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Пєсков Дмитро (1765) ракети (4196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
долпо,,,оп...Передача Україні ракет "томагавк"(якщо відбудется.дай Боже поскоріше" ) буде саме належна реакція на рашистське знущання.вбивство українців і окупацію вами ,рашистськими кровопивцями...
показати весь коментар
02.10.2025 14:31 Відповісти
+11
Ну і як відреагує ? Ви суки 11 років реагуєте , коли нам вже боятися ?
показати весь коментар
02.10.2025 14:33 Відповісти
+10
У Песькова і всієї кремлівськоі шобли в сра@і запекло
від таких новин
показати весь коментар
02.10.2025 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
долпо,,,оп...Передача Україні ракет "томагавк"(якщо відбудется.дай Боже поскоріше" ) буде саме належна реакція на рашистське знущання.вбивство українців і окупацію вами ,рашистськими кровопивцями...
показати весь коментар
02.10.2025 14:31 Відповісти
Реакція буде "належним чином". Спочатку рвонуть, а потім згорять пердаки
показати весь коментар
02.10.2025 14:53 Відповісти
щоб поховати "совковий союз" ЦРУ "запрягал"25 років .І поховали його без війни "шефи нинішнього рашистського куйла",так що він(куйло) в курсі,як похоронити 3,14дерацію,ідучи "пгавільним путьом ідьотє тавагіщі"
показати весь коментар
02.10.2025 15:16 Відповісти
Ні спочатку придбають додаткових валізи для ху...ла, а потім, у зв'язку з збільшенням завантаження піськову, переглянуть йому зарплату
показати весь коментар
02.10.2025 16:15 Відповісти
У Песькова і всієї кремлівськоі шобли в сра@і запекло
від таких новин
показати весь коментар
02.10.2025 14:32 Відповісти
буде Десь так --- "Наша реакція, вся ета рєакція, кто ето затєваєт, русафоби,,, етім людям ми адрєсуєм - дайграйєтєсь, патамушта рєакція - дайграйєтесь,,,,,,,,,,,,,,"
показати весь коментар
02.10.2025 15:19 Відповісти
Ну і як відреагує ? Ви суки 11 років реагуєте , коли нам вже боятися ?
показати весь коментар
02.10.2025 14:33 Відповісти
Пєсков блефує, вони й на передачу "таурусів" засцяли відповісти, а з томагавками ше більше обсеруця.
показати весь коментар
02.10.2025 14:33 Відповісти
А в нас є тауруси?
показати весь коментар
02.10.2025 14:35 Відповісти
Немає. Але вони засцяли.
показати весь коментар
02.10.2025 14:37 Відповісти
Це вже інше питання. Захід з нами!
показати весь коментар
02.10.2025 14:40 Відповісти
Україну Кинжалами можна - а причесати кацапів Томагавками - табу
показати весь коментар
02.10.2025 14:35 Відповісти
знову воронєж? )
показати весь коментар
02.10.2025 14:36 Відповісти
Да, как и надлежит Хйулобаду, ******** будет сосать...
показати весь коментар
02.10.2025 14:40 Відповісти
якщо виє значить дадуть
показати весь коментар
02.10.2025 14:41 Відповісти
Звідки ця шизня, які томагавки !? Це зброя морського базування, вони нам що, дадуть ці ракети разом з есмінцями і підводними човнами !?
показати весь коментар
02.10.2025 14:41 Відповісти
Ракети Tomahawk запускають із землі за допомогою наземних мобільних пускових установок, таких як Typhon
показати весь коментар
02.10.2025 14:43 Відповісти
Тоді почитай покраще і взнаєш, що в 80-х роках амери знищили ці установки по договору по нерозповсюдженню ракет середньої дальності, а відновлювати їх почав зовсім недавно, їх там так мало, що можна на пальцях порахувати і вони їм самим потрібні як повітря ! Я скоріше повірю в єдинорога, ніж в те, що нам дадуть такий дефіцит !
показати весь коментар
02.10.2025 14:49 Відповісти
І навіщо їм сухопутні Томагавки, якщо в них є морські і з літаків? Це нам треба
показати весь коментар
02.10.2025 14:54 Відповісти
Кого їбе що там Україні треба !? Ми давно розмінна монета між підараси на заході і підборами на сході.
Про установки писали, що будуть розміщувати їх для прикриття узбережжя США.
показати весь коментар
02.10.2025 15:00 Відповісти
це в вас в Немитій писали ?
показати весь коментар
02.10.2025 15:04 Відповісти
Мабуть ти чмоня, з ху....лостану
показати весь коментар
02.10.2025 16:17 Відповісти
є в них і багато зараз будуть поставляти в Німеччину ,потім нам
показати весь коментар
02.10.2025 14:58 Відповісти
"Таким чином, ми заодно можемо отримати відповідь на питання, а чи мають зараз американці наземні пускові під Tomahawk, скільки їх є, і який час необхідний досягнення боєготовності. Відповідь - так є; але тільки 8 одиниць" - ось інформація з українського сайту, який я загубив. Коли це 8 шт стало багато !?
показати весь коментар
02.10.2025 15:13 Відповісти
тобі с дурки видніше
показати весь коментар
02.10.2025 14:44 Відповісти
На малюків поставимо!
показати весь коментар
02.10.2025 14:51 Відповісти
ти менше читай рос сми ,не будеш виглядати дураком
показати весь коментар
02.10.2025 15:06 Відповісти
Він зробив цю заяву за результатами перевірки бойових чемоданів.
показати весь коментар
02.10.2025 14:50 Відповісти
Один Томогавк, щоб до найбільшого НПЗ в Омську дістав. А решту ми самі(з Мад'яром). І війна закінчиться
показати весь коментар
02.10.2025 14:51 Відповісти
Реакції буде повний чемодан?
показати весь коментар
02.10.2025 15:07 Відповісти
Він так повний, асенізаторів треба щоб не рвонув як Чорнобиль.
показати весь коментар
02.10.2025 15:47 Відповісти
На що ви можете реагувати на ваш підлитий пронос, який вже вирує у ваших анусах, ви тільки можете реагувати на удари мирних людей, дітей, старих, руйнувати пологові будинки, лікарні, це ви пофі реагування і більше ні куя... Так відриагуй і закрий пащу ..
показати весь коментар
02.10.2025 15:21 Відповісти
Ясний пень будете реагувати відповідним чином: бункер готуй ху...лу,провізію,щоб воно здохло від тієї хавки .
показати весь коментар
02.10.2025 15:25 Відповісти
Не буде ніяких Томагавків. Є самі гавки від Зе. Лише лякалка. Мовляв, Пу тільки почує про Томагавки, і накладе в штани.
показати весь коментар
02.10.2025 15:28 Відповісти
У орко фашистів підгорає. Вони мріяли що війна буде йти лише за їхніми орківськими правилами, тоб то лише вони можуть бити чим завгодно, куди завгодно а у відповідь ніззяяяя. Лише вони можуть завозити десятки тисяч корейців й різних папуасів. Лише вони можуть розміщати різні орєшники та ядерну зброю в бульбашії. Лише їм дозволено катувати, відрізати голови, використовувати хімію, лазер, фосфор та живий щіт... А як піде щось не так то закінчать й без претензій до них та Гааги... Так можна воювати. Але такого не буде! Оркостан буде знищено! Зло буде знищено! Слава Україні!
показати весь коментар
02.10.2025 15:29 Відповісти
Буде тільки одна реакція - купити такі чемоданчики як у пуйла і гадити в них. Чи хтось посміє щось кинути на США?
показати весь коментар
02.10.2025 15:33 Відповісти
Реагували і на три сокири, і на Хаймарси, і на F-16... Ну, і на Томагавки відреагують... аякже.
показати весь коментар
02.10.2025 15:44 Відповісти
Можуть починати тренуватись в поцілунках у власну дупу.
показати весь коментар
02.10.2025 16:27 Відповісти
Збільшать розмір своїх чемоданів?
показати весь коментар
02.10.2025 16:29 Відповісти
 
 