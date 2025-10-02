Росія "належним чином" реагуватиме на передачу Україні ракет Tomahawk, - Пєсков

У Кремлі заявили, що Росія "належним чином" відреагує на можливу передачу Україні американських ракет Tomahawk.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.

Він зазначив, що конкретних деталей щодо того, що означає "належна реакція", не уточнив.

Прессекретар Кремля також прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито постачання США розвідданих для ударів по території Росії. За його словами, це не новина, оскільки, за даними Пєскова, Вашингтон уже в постійному онлайн-режимі передає Києву розвідінформацію.

"Сполучені Штати Америки передають Україні розвіддані в постійному режимі, в режимі онлайн. Це не новація. Можна тільки припускати, скажімо так, які саме розвіддані. Але що обмін розвідданими йде, точніше не обмін, а постачання і задіяння всієї інфраструктури НАТО і США для збору і передачі Україні розвідданих йде, це очевидно", - підкреслив Пєсков.

