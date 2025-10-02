РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9779 посетителей онлайн
Новости Экспорт сельхозпродукции
792 8

Экспорт сельхозпродукции остановился из-за "соевых поправок", - Железняк

железняк

Прошел ровно месяц с момента подписания президентом так называемых "соевых правок", а экспорт сельскохозяйственной продукции фактически остановился.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Правительство до сих пор только рассматривает проект решения, как выйти из ситуации. Для возобновления экспорта необходимо получить экспертные заключения о происхождении товара от Торгово-промышленной палаты Украины.

"Там некоторые коллеги от Коалиции писали, что Правительство без Рады такое не введет - ну вот, вас Правительство, кажется, послало", - добавил нардеп.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

сельское хозяйство (333) экспорт (890) Железняк Ярослав (469)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зєля гадить. Вибори
показать весь комментарий
02.10.2025 15:11 Ответить
Чудова робота 5 колони очолюваної президентом.Металургія на еспорт падає,сільськогосподарська продукція росте на експорт.І чому б це не заблокувати?А якщо ці фермера не підтримують потужну незламність президента?Чи може забагато в них буде коштів на донати?
показать весь комментарий
02.10.2025 15:13 Ответить
Зелені рукожопи
показать весь комментарий
02.10.2025 15:15 Ответить

тепер ковбаса подешевшає..
показать весь комментарий
02.10.2025 15:34 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 15:16 Ответить
Не пам'ятаю, шоб за оці роки правління зеленского було хоч одне рішення, чи якийсь закон на користь українців та України.
показать весь комментарий
02.10.2025 15:17 Ответить
Один був - Мадяр
показать весь комментарий
02.10.2025 15:30 Ответить
пам'ятай,
що не шашлик робить людей,
а люди - шашлики!
показать весь комментарий
02.10.2025 15:32 Ответить
 
 