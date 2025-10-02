Экспорт сельхозпродукции остановился из-за "соевых поправок", - Железняк

Прошел ровно месяц с момента подписания президентом так называемых "соевых правок", а экспорт сельскохозяйственной продукции фактически остановился.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Правительство до сих пор только рассматривает проект решения, как выйти из ситуации. Для возобновления экспорта необходимо получить экспертные заключения о происхождении товара от Торгово-промышленной палаты Украины.

"Там некоторые коллеги от Коалиции писали, что Правительство без Рады такое не введет - ну вот, вас Правительство, кажется, послало", - добавил нардеп.

