УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9459 відвідувачів онлайн
Новини Експорт сільськогосподарської продукції
891 8

Експорт сільгосппродукції зупинився через "соєві правки", - Железняк

железняк

Минув рівно місяць від підписання президентом так званих "соєвих правок", а експорт сільськогосподарської продукції фактично зупинився.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Уряд досі лише розглядає проект рішення, як вийти з ситуації. Для відновлення експорту необхідно отримати експертні висновки про походження товару від Торгово-промислової палати України.

"Там деякі колеги від Коаліції писали, що Уряд без Ради таке не введе - ну ось, вас Уряд, здається, послав", - додав нардеп.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

сільське господарство (768) експорт (4663) Железняк Ярослав (604)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зєля гадить. Вибори
показати весь коментар
02.10.2025 15:11 Відповісти
Чудова робота 5 колони очолюваної президентом.Металургія на еспорт падає,сільськогосподарська продукція росте на експорт.І чому б це не заблокувати?А якщо ці фермера не підтримують потужну незламність президента?Чи може забагато в них буде коштів на донати?
показати весь коментар
02.10.2025 15:13 Відповісти
Зелені рукожопи
показати весь коментар
02.10.2025 15:15 Відповісти

тепер ковбаса подешевшає..
показати весь коментар
02.10.2025 15:34 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 15:16 Відповісти
Не пам'ятаю, шоб за оці роки правління зеленского було хоч одне рішення, чи якийсь закон на користь українців та України.
показати весь коментар
02.10.2025 15:17 Відповісти
Один був - Мадяр
показати весь коментар
02.10.2025 15:30 Відповісти
пам'ятай,
що не шашлик робить людей,
а люди - шашлики!
показати весь коментар
02.10.2025 15:32 Відповісти
 
 