Експорт сільгосппродукції зупинився через "соєві правки", - Железняк

Минув рівно місяць від підписання президентом так званих "соєвих правок", а експорт сільськогосподарської продукції фактично зупинився.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Уряд досі лише розглядає проект рішення, як вийти з ситуації. Для відновлення експорту необхідно отримати експертні висновки про походження товару від Торгово-промислової палати України.

"Там деякі колеги від Коаліції писали, що Уряд без Ради таке не введе - ну ось, вас Уряд, здається, послав", - додав нардеп.

