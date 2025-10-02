Експорт сільгосппродукції зупинився через "соєві правки", - Железняк
Минув рівно місяць від підписання президентом так званих "соєвих правок", а експорт сільськогосподарської продукції фактично зупинився.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Уряд досі лише розглядає проект рішення, як вийти з ситуації. Для відновлення експорту необхідно отримати експертні висновки про походження товару від Торгово-промислової палати України.
"Там деякі колеги від Коаліції писали, що Уряд без Ради таке не введе - ну ось, вас Уряд, здається, послав", - додав нардеп.
тепер ковбаса подешевшає..
що не шашлик робить людей,
а люди - шашлики!