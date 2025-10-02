Еврокомиссия: "Репарационные займы" Украине станут темой встреч G7

Европейская комиссия рассматривает возможность привлечения к проекту "репарационных займов" Украине других государств, на территории которых заморожены активы России.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы обращаемся к нашим партнерам по всему миру, в том числе и в контексте G7, по этому вопросу", - сказала Пиньо, отвечая на вопрос, планирует ли ЕС привлекать другие государства к механизму "репарационных кредитов" Украине.

Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари подтвердил, что еврочиновники открыты к таким дискуссиям. "Конечно, что делают другие участники G7 - это их решение. Но мы открыты к таким обсуждениям, и бесспорно, этот вопрос будет поднят на будущих встречах G7", - подчеркнул он.

