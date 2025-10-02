Єврокомісія: "Репараційні позики" Україні стануть темою зустрічей G7

Європейська комісія розглядає можливість залучення до проєкту "репараційних позик" Україні інших держав, на території яких заморожені активи Росії.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми звертаємося до наших партнерів по всьому світу, зокрема й у контексті G7, щодо цього питання", - сказала Піньо, відповідаючи на запитання, чи планує ЄС залучати інші держави до механізму "репараційних кредитів" Україні.

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі підтвердив, що європосадовці відкриті до таких дискусій. "Звичайно, що роблять інші учасники G7 - це їхнє рішення. Але ми відкриті до таких обговорень, і безперечно, це питання буде підняте на майбутніх зустрічах G7", - наголосив він.

