Новости Вандализм в Польше
2 243

После конфликта с земляками украинец откусил кусок полицейского авто в Польше: его депортируют, - СМИ

В Польше украинец повредил зубами дверь полицейского автомобиля

В Польше 28-летний гражданин Украины угрожал своим землякам, а по прибытии полиции повредил служебную машину, откусив зубами кусок резинового уплотнителя на дверях.

Об этом сообщило польское медиа RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 28 сентября в Мазовецком воеводстве. После конфликта между украинцами полиция задержала одного из участников и посадила в патрульное авто. Тогда мужчина начал кусать двери, сорвал резину и повредил лаковое покрытие.

Задержанному предъявили три обвинения - в угрозах и причинении имущественного ущерба. Его взяли под стражу.

Как выяснилось, украинец уже ранее привлекался к ответственности в Польше. Полицейские обратились в пограничную службу с просьбой депортировать его, и мужчину передали пограничникам.

депортация Польша
+4
Жосткі ми люди… машину гриземо.
02.10.2025 17:00 Ответить
+3
дарма президент Наврочений подав закон про утиски бандерівців-упівців !

ото поляки ще набідуються від наших,
все в Жечі понадкусуємо !

.
02.10.2025 17:02 Ответить
+3
Серьозний чувак... шкода шо патрульне авто через вихлопну як жабу через соломинку надути не встиг...
02.10.2025 17:25 Ответить
Жосткі ми люди… машину гриземо.
02.10.2025 17:00 Ответить
дарма президент Наврочений подав закон про утиски бандерівців-упівців !

ото поляки ще набідуються від наших,
все в Жечі понадкусуємо !

.
02.10.2025 17:02 Ответить
Щось не видно захисників прав і свобод. Ну то й що що понадкусував. Чого не дотримуються якихось там конвенцій і іншого паперу. Не може бути щоб не було прав на надкушування. Де ж ці людинолюбські примочки? Виявляється немає. Може спочатку особинам треба ще мати докази, що вони саме з гомо сапієнсів, в не з якихось інших гомо? Ха ха ха.
02.10.2025 17:20 Ответить
Chto u tebia za problemi , iaica chesitsa ? 🤔
02.10.2025 17:46 Ответить
Тепер ТЦК І буде гризти горлянки кацапам.
02.10.2025 17:23 Ответить
Чого ви, як і більшість коментаторів, вирішили що депортувати можуть лише до України?
02.10.2025 17:37 Ответить
А куди ще можуть депортнути з Польщі громадянина України? В Швейцарію? Не він перший, не він останній, процес там вже налагодженно.
02.10.2025 18:19 Ответить
Серьозний чувак... шкода шо патрульне авто через вихлопну як жабу через соломинку надути не встиг...
02.10.2025 17:25 Ответить
А доречі.. якшо він надкусив, то то тепер його машина виходить?
02.10.2025 17:26 Ответить
до Вернигори, Вернидуба і Крутивуса додався Вкусигумовець !
02.10.2025 17:49 Ответить
Краще би він так гриз кацапів , які припхалися на нашу землю,
а не польське авто 😕
02.10.2025 17:50 Ответить
Це не один з тих парубків, котрі переносили Саакашвілі на руках через кордон?

Принаймні, інтелектуально вони між собою дуже близькі...
02.10.2025 17:53 Ответить
Ням, ням...
02.10.2025 18:14 Ответить
Яка різниця між правосуддям - гризнув машину - арешт, без права застави. Скалічив чоловіка та вкрав у ЗСУ 25 лимонів - нічний домашній арешт. Які там пункти виконала Україна по вступу до ЕС. Навіть прості люди в Европі не хочуть такого лайна бачити у Европі.
02.10.2025 18:27 Ответить
 
 