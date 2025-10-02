После конфликта с земляками украинец откусил кусок полицейского авто в Польше: его депортируют, - СМИ
В Польше 28-летний гражданин Украины угрожал своим землякам, а по прибытии полиции повредил служебную машину, откусив зубами кусок резинового уплотнителя на дверях.
Об этом сообщило польское медиа RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 28 сентября в Мазовецком воеводстве. После конфликта между украинцами полиция задержала одного из участников и посадила в патрульное авто. Тогда мужчина начал кусать двери, сорвал резину и повредил лаковое покрытие.
Задержанному предъявили три обвинения - в угрозах и причинении имущественного ущерба. Его взяли под стражу.
Как выяснилось, украинец уже ранее привлекался к ответственности в Польше. Полицейские обратились в пограничную службу с просьбой депортировать его, и мужчину передали пограничникам.
ото поляки ще набідуються від наших,
все в Жечі понадкусуємо !
.
а не польське авто 😕
Принаймні, інтелектуально вони між собою дуже близькі...