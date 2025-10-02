Після конфлікту з земляками українець відкусив шматок поліцейського авто у Польщі: його депортують, - ЗМІ

У Польщі 28-річний громадянин України погрожував своїм землякам, а після прибуття поліції пошкодив службову машину, відкусивши зубами шматок гумового ущільнювача на дверях.

Про це повідомило польське медіа RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 28 вересня в Мазовецькому воєводстві. Після конфлікту між українцями поліція затримала одного з учасників і посадила до патрульного авто. Тоді чоловік почав кусати двері, зірвав гуму та пошкодив лакове покриття.

Затриманому висунули три звинувачення - у погрозах та заподіянні майнової шкоди. Його взяли під варту.

Як з’ясувалося, українець уже раніше притягувався до відповідальності у Польщі. Поліцейські звернулися до прикордонної служби з проханням депортувати його, і чоловіка передали прикордонникам.

