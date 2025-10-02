Після конфлікту з земляками українець відкусив шматок поліцейського авто у Польщі: його депортують, - ЗМІ
У Польщі 28-річний громадянин України погрожував своїм землякам, а після прибуття поліції пошкодив службову машину, відкусивши зубами шматок гумового ущільнювача на дверях.
Про це повідомило польське медіа RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 28 вересня в Мазовецькому воєводстві. Після конфлікту між українцями поліція затримала одного з учасників і посадила до патрульного авто. Тоді чоловік почав кусати двері, зірвав гуму та пошкодив лакове покриття.
Затриманому висунули три звинувачення - у погрозах та заподіянні майнової шкоди. Його взяли під варту.
Як з’ясувалося, українець уже раніше притягувався до відповідальності у Польщі. Поліцейські звернулися до прикордонної служби з проханням депортувати його, і чоловіка передали прикордонникам.
ото поляки ще набідуються від наших,
все в Жечі понадкусуємо !
.
а не польське авто 😕