УКР
Новини Вандалізм у Польщі
1 580 10

Після конфлікту з земляками українець відкусив шматок поліцейського авто у Польщі: його депортують, - ЗМІ

У Польщі українець пошкодив зубами двері поліцейського авто

У Польщі 28-річний громадянин України погрожував своїм землякам, а після прибуття поліції пошкодив службову машину, відкусивши зубами шматок гумового ущільнювача на дверях.

Про це повідомило польське медіа RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 28 вересня в Мазовецькому воєводстві. Після конфлікту між українцями поліція затримала одного з учасників і посадила до патрульного авто. Тоді чоловік почав кусати двері, зірвав гуму та пошкодив лакове покриття.

Затриманому висунули три звинувачення - у погрозах та заподіянні майнової шкоди. Його взяли під варту.

Як з’ясувалося, українець уже раніше притягувався до відповідальності у Польщі. Поліцейські звернулися до прикордонної служби з проханням депортувати його, і чоловіка передали прикордонникам.

Жосткі ми люди… машину гриземо.
02.10.2025 17:00 Відповісти
дарма президент Наврочений подав закон про утиски бандерівців-упівців !

ото поляки ще набідуються від наших,
все в Жечі понадкусуємо !

.
02.10.2025 17:02 Відповісти
Щось не видно захисників прав і свобод. Ну то й що що понадкусував. Чого не дотримуються якихось там конвенцій і іншого паперу. Не може бути щоб не було прав на надкушування. Де ж ці людинолюбські примочки? Виявляється немає. Може спочатку особинам треба ще мати докази, що вони саме з гомо сапієнсів, в не з якихось інших гомо? Ха ха ха.
02.10.2025 17:20 Відповісти
Chto u tebia za problemi , iaica chesitsa ? 🤔
02.10.2025 17:46 Відповісти
Тепер ТЦК І буде гризти горлянки кацапам.
02.10.2025 17:23 Відповісти
Чого ви, як і більшість коментаторів, вирішили що депортувати можуть лише до України?
02.10.2025 17:37 Відповісти
Серьозний чувак... шкода шо патрульне авто через вихлопну як жабу через соломинку надути не встиг...
02.10.2025 17:25 Відповісти
А доречі.. якшо він надкусив, то то тепер його машина виходить?
02.10.2025 17:26 Відповісти
до Вернигори, Вернидуба і Крутивуса додався Вкусигумовець !
02.10.2025 17:49 Відповісти
Краще би він так гриз кацапів , які припхалися на нашу землю,
а не польське авто 😕
02.10.2025 17:50 Відповісти
 
 