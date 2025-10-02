РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9711 посетитель онлайн
Новости Судебная реформа
730 25

В некоторых судах работает только 22% от необходимого количества судей, - Марина Барсук

суд

Работа судьи - одна из самых сложных и ответственных в государстве, в то же время отбор на должности остается строгим, несмотря на кадровый дефицит. От качества работы судей зависит уровень доверия общества ко всей судебной системе.

Об этом заявила в своей статье на Украинской правде судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), кандидат юридических наук Марина Барсук, информирует Цензор.НЕТ.

Марина Барсук подчеркивает, что несмотря на острый дефицит судей (в некоторых судах работает лишь 22% от необходимого количества), стандарты отбора остаются неизменно высокими. Это, по ее словам, является сознательным решением для сохранения качества правосудия.

"Теория, практика, этические и психологические тесты моделируют реальные решения в условиях ограниченного времени, медийного внимания и неопределенности. Это проверка судейского суждения... Таким образом, планка постоянно высокая - без изменений выбранных стандартов. Так сохраняется баланс между потребностью системы и требованием общества не уступать качеством," - пишет судья.

Как говорится в статье, украинское общество требует честных и независимых судов, но доверие к ним остается низким, тогда как сами суды сталкиваются с критическим кадровым дефицитом и большой нагрузкой. Судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда привлекла внимание к этой проблеме и важнейшему фактору для эффективной судебной реформы - учету ежедневной тяжелой работы судьи после принятия присяги.

"Независимость имеет не только институциональное, но и человеческое измерение. Невозможно принимать взвешенные решения, когда ты истощен. Безумная нагрузка, о которой свидетельствуют и европейские отчеты, и украинские реалии, является прямой угрозой качеству правосудия. Судья, который рассматривает десятки дел в день, физически не может углубиться в каждое из них с одинаковым вниманием, хотя должен и этого ожидают стороны. А еще и добавляется периодическое медийное и эмоциональное давление, которое истощает еще больше", - пишет судья.

Она также акцентирует, что проверка деклараций и стиля жизни является "рентгеном" добропорядочности, который служит фильтром, а не просто формальностью.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

По словам Барсук, независимость сегодня - это не только способность противостоять внешнему влиянию, но и сила устоять перед "справедливым гневом" общества, часто подогретым социальными сетями.

"Когда наблюдатели еще до приговора назначили виновного, от судьи ожидают не правосудия, а легитимации уже существующего решения. Устоять перед этим - это и есть настоящий экзамен на независимость... Мантия является символом служения праву, а не настроениям настоящего," - отмечает Марина Барсук.

Она призывает к созданию "психологического щита" для судей, включая регулирование разумной нагрузки для защиты от профессионального выгорания и обеспечения гарантий профессиональной помощи и культуры поддержки внутри сообщества.

По мнению Марины Барсук, главным инструментом разрушения мифа о "закрытой судейской касте" является понятность судебного решения для общества.

"Независимость судьи проявляется не только в способности противостоять давлению, но и в смелости говорить просто о сложном, объяснять логику своего решения, показывая путь, которым он пришел к такому выводу... Прозрачное и понятное решение является сильнейшим аргументом в пользу добропорядочности всей системы," - подчеркивает судья Марина Барсук.

Также читайте: ЕС должен видеть дальнейший процесс по реформам в сфере правосудия в Украине, - еврокомиссар Макграт

суд (25245) судья (2669)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Може, підняти зарплату?
показать весь комментарий
02.10.2025 19:56 Ответить
+8
Цирк на дроті
показать весь комментарий
02.10.2025 19:56 Ответить
+7
то, це ж добре?
таж кількість бабла, але меншу кількість сирітських ротів.
бідні бідні судді. такі відповідальні і таки заклопотані.
і такі незалежні.
показать весь комментарий
02.10.2025 19:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цирк на дроті
показать весь комментарий
02.10.2025 19:56 Ответить
Працює лише 22%, а гроші загрібають як 220%.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:25 Ответить
Може, підняти зарплату?
показать весь комментарий
02.10.2025 19:56 Ответить
І пенсію - довічне грошове утримання
показать весь комментарий
02.10.2025 20:06 Ответить
то, це ж добре?
таж кількість бабла, але меншу кількість сирітських ротів.
бідні бідні судді. такі відповідальні і таки заклопотані.
і такі незалежні.
показать весь комментарий
02.10.2025 19:58 Ответить
підрахуй не допрацьовує???чи відбулося патріотичне поповнення батальйону монако??
показать весь комментарий
02.10.2025 19:59 Ответить
Що ви таке кажете? У цих святих людей закон понад усе.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:01 Ответить
та я тільки за,тільки ми якось не про законність а про те що нікому її нести в маси так би мовити,сіяти добре та вічне.....хоча те що судді сіють і засівають важко назвати законністю,більш схоже на доцільність
показать весь комментарий
02.10.2025 20:05 Ответить
Мантія є символом служіння праву, а не настроям сьогодення," - зазначає Марина Барсук.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:16 Ответить
Від якості роботи суддів залежить рівень довіри суспільства до всієї судової системи.

Довіра до судової системи в Україні залишається на критично низькому рівні. Згідно з даними Центру прав людини "ЗМІНА", лише 9% українців довіряють судам. Дослідження Київського міжнародного інституту соціології та Фонду "Демініціативи", проведене на замовлення DEJURE, показує, що 69% громадян не довіряють Верховному Суду. Бізнес-спільнота також вважає суди однією з трьох головних перешкод для інвестицій, що підкреслює системні проблеми в судовій системі. (с)
показать весь комментарий
02.10.2025 20:00 Ответить
А непомірні зарплати і пенсії отримують і ті 78%, які здриснули за кордон.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:00 Ответить
Але вони ж переживають за Україну.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:02 Ответить
Кушать омарів стейків не можуть так переживають.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:29 Ответить
Може там голови судів хочуть забагато грошей за вакансію?
показать весь комментарий
02.10.2025 20:11 Ответить
А інші просто зарплату отримують
показать весь комментарий
02.10.2025 20:12 Ответить
Тепер я розумію чому вони п'яні постійно за рулем, то в них професійне вигорання.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:12 Ответить
Якщо збільшувати кількість суддів до штатної норми,то бюджет всіх судів лишити на рівні існуючого.Зарплата їхня зменшиться більш меньше до соціальної справедливості.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:25 Ответить
Чому ніхто не каже що для того щоб бути суддею потрібно занести наверх немаленьку суму грошенят???!!!
показать весь комментарий
02.10.2025 20:25 Ответить
Зате в печерному усі 2000%.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:26 Ответить
Згадалось...

Звик до побутової корупції ще зі школи, тому не вважав схему про мобілізацію корупцією, - суддя Боярський
Джерело: https://censor.net/ua/n3571330
показать весь комментарий
02.10.2025 20:33 Ответить
Эти 22% столько наворовали, что смогут содержать ЗСУ два года как минимум.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:58 Ответить
Теперь гребут за пятерых
показать весь комментарий
02.10.2025 20:59 Ответить
Добре нам відомий північний апеляційний господарський.
Недоумок на недоумку.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:04 Ответить
Працюють на заводі, в полі.
А в судах тупа мерзота і зрадники.
Типу суддихи Щасної.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:06 Ответить
Так вот в чем проблема,а мы то думали,что так много коррупции?Мрази болотные.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:07 Ответить
 
 