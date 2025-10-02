В некоторых судах работает только 22% от необходимого количества судей, - Марина Барсук

Работа судьи - одна из самых сложных и ответственных в государстве, в то же время отбор на должности остается строгим, несмотря на кадровый дефицит. От качества работы судей зависит уровень доверия общества ко всей судебной системе.

Об этом заявила в своей статье на Украинской правде судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), кандидат юридических наук Марина Барсук.

Марина Барсук подчеркивает, что несмотря на острый дефицит судей (в некоторых судах работает лишь 22% от необходимого количества), стандарты отбора остаются неизменно высокими. Это, по ее словам, является сознательным решением для сохранения качества правосудия.

"Теория, практика, этические и психологические тесты моделируют реальные решения в условиях ограниченного времени, медийного внимания и неопределенности. Это проверка судейского суждения... Таким образом, планка постоянно высокая - без изменений выбранных стандартов. Так сохраняется баланс между потребностью системы и требованием общества не уступать качеством," - пишет судья.

Как говорится в статье, украинское общество требует честных и независимых судов, но доверие к ним остается низким, тогда как сами суды сталкиваются с критическим кадровым дефицитом и большой нагрузкой. Судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда привлекла внимание к этой проблеме и важнейшему фактору для эффективной судебной реформы - учету ежедневной тяжелой работы судьи после принятия присяги.

"Независимость имеет не только институциональное, но и человеческое измерение. Невозможно принимать взвешенные решения, когда ты истощен. Безумная нагрузка, о которой свидетельствуют и европейские отчеты, и украинские реалии, является прямой угрозой качеству правосудия. Судья, который рассматривает десятки дел в день, физически не может углубиться в каждое из них с одинаковым вниманием, хотя должен и этого ожидают стороны. А еще и добавляется периодическое медийное и эмоциональное давление, которое истощает еще больше", - пишет судья.

Она также акцентирует, что проверка деклараций и стиля жизни является "рентгеном" добропорядочности, который служит фильтром, а не просто формальностью.

По словам Барсук, независимость сегодня - это не только способность противостоять внешнему влиянию, но и сила устоять перед "справедливым гневом" общества, часто подогретым социальными сетями.

"Когда наблюдатели еще до приговора назначили виновного, от судьи ожидают не правосудия, а легитимации уже существующего решения. Устоять перед этим - это и есть настоящий экзамен на независимость... Мантия является символом служения праву, а не настроениям настоящего," - отмечает Марина Барсук.

Она призывает к созданию "психологического щита" для судей, включая регулирование разумной нагрузки для защиты от профессионального выгорания и обеспечения гарантий профессиональной помощи и культуры поддержки внутри сообщества.

По мнению Марины Барсук, главным инструментом разрушения мифа о "закрытой судейской касте" является понятность судебного решения для общества.

"Независимость судьи проявляется не только в способности противостоять давлению, но и в смелости говорить просто о сложном, объяснять логику своего решения, показывая путь, которым он пришел к такому выводу... Прозрачное и понятное решение является сильнейшим аргументом в пользу добропорядочности всей системы," - подчеркивает судья Марина Барсук.

