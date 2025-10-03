СБУ разоблачила агентурную пару, которая "охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Министром обороны Украины предотвратила агентурное проникновение РФ в один из ведущих оборонных заводов на юге нашего государства.

По результатам спецоперации в Николаеве задержана агент РФ, которая пыталась получить для рашистов места рассредоточения оборонного предприятия на территории региона, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, к совершению преступления женщина привлекла своего сожителя - сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

Сначала враг завербовал женщину. Зная, что подконтрольная ей фирма сотрудничает с оборонным заводом в Николаеве, рашисты поручили ей собирать информацию о местонахождении объектов ОПК и виды оборонных заказов в южном регионе. Для этого женщина использовала своего сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения оборонного завода и взаимодействовал с компанией фигурантки.

СБУ разоблачила агентурную пару еще в начале их сотрудничества с врагом. Установлено, что мужчина передал женщине сведения о состоянии выполнения государственных заказов и места рассредоточения производственных цехов предприятия.

Впрочем, агент не успела "отчитаться" оккупантам, поскольку на этом этапе ее задержала СБУ. Во время обыска у фигурантки изъяли смартфон с доказательствами ее контактов со "связным" - Сергеем Лебедевым (известным под псевдонимом "Лохматый"), который в Донецке работает на ФСБ и военную разведку РФ.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения ее сообщнику.





