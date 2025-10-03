РУС
Новости Государственная измена
1 657 6

СБУ разоблачила агентурную пару, которая "охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Министром обороны Украины предотвратила агентурное проникновение РФ в один из ведущих оборонных заводов на юге нашего государства.

По результатам спецоперации в Николаеве задержана агент РФ, которая пыталась получить для рашистов места рассредоточения оборонного предприятия на территории региона, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, к совершению преступления женщина привлекла своего сожителя - сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

Сначала враг завербовал женщину. Зная, что подконтрольная ей фирма сотрудничает с оборонным заводом в Николаеве, рашисты поручили ей собирать информацию о местонахождении объектов ОПК и виды оборонных заказов в южном регионе. Для этого женщина использовала своего сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения оборонного завода и взаимодействовал с компанией фигурантки.

СБУ разоблачила агентурную пару еще в начале их сотрудничества с врагом. Установлено, что мужчина передал женщине сведения о состоянии выполнения государственных заказов и места рассредоточения производственных цехов предприятия.

Впрочем, агент не успела "отчитаться" оккупантам, поскольку на этом этапе ее задержала СБУ. Во время обыска у фигурантки изъяли смартфон с доказательствами ее контактов со "связным" - Сергеем Лебедевым (известным под псевдонимом "Лохматый"), который в Донецке работает на ФСБ и военную разведку РФ.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения ее сообщнику.

СБУ
СБУ

А зараз, як дозволять торгувати зброєю з іншими країнами - УСІ ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНІ РОЗРОБКИ ПІДУТЬ ДО РАШИ ЧЕРЕЗ ТРЕТІ КРАЇНИ
усі віка українців обкрадали .
показать весь комментарий
03.10.2025 10:22 Ответить
Ось де треба зараз робити ще і группу СБУ по поверненню українських цінностей
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__%5B0%5D=AZWktLhquPgS2lAPksG0c5LE1Ua6U58DaqqVSTuN-_-J-9ayLI_l_Qj5hC18Dq0NHCclnoKx5Ikjr371LWqntaJk8d5u_p7XASDMRk5Ryopbcsg_NsamM3Q7tytmBx0bpLOX4_PXb9MIGnJd3ZN0BzNy&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid0fQYVYvxtuuWZbjVSKtPmrMVMBjmB1Vsa9D8rya8B2nMyCKj8ZgFiufMeBmCxreHQl?__cft__%5B0%5D=AZWktLhquPgS2lAPksG0c5LE1Ua6U58DaqqVSTuN-_-J-9ayLI_l_Qj5hC18Dq0NHCclnoKx5Ikjr371LWqntaJk8d5u_p7XASDMRk5Ryopbcsg_NsamM3Q7tytmBx0bpLOX4_PXb9MIGnJd3ZN0BzNy&__tn__=%2CO%2CP-R 22 сентябрь в 06:41 ·
В онлайн-колекціях Ермітажу та Державного історичного музею Росії https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FTexty.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExdkRzek15V0tXRk1xVmYwVQEebuueKjatnjNqPtwQp_bzcGRVFnoc0KURyiperefvgAxMfpshgtbjZtnCydo_aem_jTUupTvrwPOmkx03Uv3aDA&h=AT0TLDK6lmB8q5L7Ly23NFmPVi8BptL0hVd4zK-gjtrEPv77uX7kZn6fLPSkfMLx4scigPicIpN2KNKVjFT16ylIXj6KOOJHGoDL6DqQIk_Ta3x6Terlqg7IiNORXIljTvYAvgIi69Ze_oZUl2mfHXU5mwXfsyf88iXy0Q&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3Gn_mQMI-ezL4hudazVYRqIDA_60fDHgKZkzNDPrLRQmt5GV3qz7Z--YQ12558JWsrvNyXTLv5ckB4--HaHORLcCKV3IuZcBiwY4GO5Sb-xxY5uQRofXIP4bHo2HaERpLU-3OAC-5cGqHo1FT87vPhdbqoX9URGMZze3aqyg Texty.org.ua виявили 110 тис. археологічних знахідок, які в різні історичні періоди було вивезено з території ******** України до Росії. Здебільшого їх вивозили до Росії до проголошення Незалежності, хоча є й винятки.

Ми не шукали мистецьких творів, ікон і зброї, бо їх походження вкрай важко ідентифікувати. Пограбування під час нинішньої війни також не досліджували. Додатково лише розглянули російські трюки з приховування найцінніших об'єктів.

Масштаби вивезеного до Росії впродовж століть неможливо осягнути. Це й унікальні археологічні знахідки, й рукописи, і стародруки, й мистецькі твори, і старожитності, й церковні та козацькі реліквії, і зброя. Імовірно, ідеться про сотні й сотні тисяч експонатів.

Єдиного реєстру музейних цінностей, викрадених Росією з України від 2014 року й досі, немає. Судячи з публічних заяв, Мінкульт якусь роботу здійснює, але її результати поки що невідомі.

"За 1918-1923 більшовиками з контрольованих територій було вилучено не менш ніж 10 млн памʼяток історії та культури, предметів побуту на суму в 10 млрд руб. за курсом 1913 року, - пише Сергій Кот у монографії про культурні цінності, вивезені з України. - Лише в Києві в 1922 році було «поставлено на облік та вилучено» 150 приватних зібрань - понад 200 тис. предметів старовини та мистецтва на суму близько 1 млрд карбованців у цінах 1915 року (приблизна вартість усього золотого запасу царської Росії)".

У кінці 1920-х - на початку 1930-х років продаж культурних цінностей за кордон перетворився на одну з головних статей державного експорту.

Але пограбування України за часів навал Московського князівства і окупації Російською імперії було ще масштабніше за більшовицьке.

Почитайте уважно статтю, лінк https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftexty.org.ua%2Fd%2F2023%2Fstolen_heritage%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExdkRzek15V0tXRk1xVmYwVQEe24tpHbxD59-UMwohO14Oi3g58ZAN-tQNetmo0XlCvElwtgRohHp74CnZyu0_aem_iQtqNprw3qK27QpY7KY4YA&h=AT1m7P4mh2BXC72hW_6saycRdV8jJ540e106KK9_Nl9RT8XhxG9B81OkyEeOHaH3pJu1VtNOhb6-Mf_rb9idb9Qn4VH3PkndZ7zIZsdgh5D2MGKUel5Pywgkd2T0rEPbDDwQLNvT_97afwMjF3RJCFUFkEOWfflUGEm_uw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3Gn_mQMI-ezL4hudazVYRqIDA_60fDHgKZkzNDPrLRQmt5GV3qz7Z--YQ12558JWsrvNyXTLv5ckB4--HaHORLcCKV3IuZcBiwY4GO5Sb-xxY5uQRofXIP4bHo2HaERpLU-3OAC-5cGqHo1FT87vPhdbqoX9URGMZze3aqyg https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/...

Volodymyr Omelyan
показать весь комментарий
03.10.2025 10:25 Ответить
Про які розробка мова?Південмаш до ума доводив розробки ще часів совка.Нічого нового крім привабливої ціни.Торгували постійно.
показать весь комментарий
03.10.2025 10:28 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2025 10:24 Ответить
Ачєрєдниє ванючіє савковиє атрижкі...
показать весь комментарий
03.10.2025 10:26 Ответить
в Миколаєві таких рашисток ,як куряви на дорозі , при тому шо мають всі посади ,зв'язки ,та можливості , дуже совковий менталітет , корінне населення ,аполітичне , цим користуються переселенці б/у віскові з московії , в основному , татарстанці , удмурдці , дуже колоритна публика , перефпарбовуються , та асімілюються , і ненавидять українців майже неприховано ...
показать весь комментарий
03.10.2025 10:40 Ответить
 
 