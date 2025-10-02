15 лет тюрьмы получил предатель, который в начале полномасштабной войны помогал врагу наступать на Сумщину
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент, который шпионил для врага на Сумщине.
Речь идет о завербованном ФСБ 47-летнем жителе приграничья области, который "сливал" оккупантам локации Сил обороны в начале полномасштабной войны, сообщает Цензор.НЕТ.
Контрразведка СБУ задержала злоумышленника летом 2022 года, когда он готовился провести доразведку вблизи укрепрайонов северных границ Сумщины. По данным следствия, предатель попал в поле зрения российских спецслужбистов во время своих коммерческих поездок в Россию еще до 24 февраля 2022 года.
После начала полномасштабной агрессии РФ с мужчиной связался сотрудник ФСБ, который определил ему агентурные задачи. Чтобы выполнить их, злоумышленник обходил приграничную местность, отслеживал позиции украинских защитников, обозначал их на гугл-картах и "отчитывался" куратору.
Полученные разведданные рашисты использовали для артиллерийских и авиационных атак на пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны. В дальнейшем ФСБ планировала задействовать своего агента к совершению диверсий на территории северо-восточного региона Украины.
Во время обысков у злоумышленника изъяли полкилограмма взрывчатых веществ и мобильные телефоны, с которых он контактировал с оккупантами. В процессе документирования его преступлений также были выявлены факты распространения им прокремлевской пропаганды среди знакомых односельчан.
По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал злоумышленника виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, незаконное обращение с оружием, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
