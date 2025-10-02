15 років тюрми отримав зрадник, який на початку повномасштабної війни допомагав ворогу наступати на Сумщину

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який шпигував для ворога на Сумщині.

Йдеться про завербованого ФСБ 47-річного мешканця прикордоння області, який "зливав" окупантам локації Сил оборони на початку повномасштабної війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника влітку 2022 року, коли він готувався провести дорозвідку поблизу укріпрайонів північних кордонів Сумщини. За даними слідства, зрадник потрапив у поле зору російських спецслужбістів під час своїх комерційних поїздок до Росії ще до 24 лютого 2022 року.

Після початку повномасштабної агресії РФ з чоловіком зв'язався співробітник ФСБ, який визначив йому агентурні завдання. Щоб виконати їх, зловмисник обходив прикордонну місцевість, відстежував позиції українських оборонців, позначав їх на гугл-картах та "звітував" кураторові.

Отримані розвіддані рашисти використовували для артилерійських та авіаційних атак на пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони. У подальшому ФСБ планувала задіяти свого агента до вчинення диверсій на території північно-східного регіону України.

Під час обшуків у зловмисника вилучили пів кілограма вибухових речовин та мобільні телефони, з яких він контактував з окупантами. У процесі документування його злочинів також було виявлено факти поширення ним прокремлівської пропаганди серед знайомих односельців.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав зловмисника винним за декількома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, незаконне поводження зі зброєю, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України.

