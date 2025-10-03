Россия стремится сорвать нашу поддержку Украины, - разведка Дании

Россия ведет гибридную войну против Дании и западных стран, пытаясь посеять неопределенность и внутренние разногласия среди союзников, чтобы они сократили поддержку Украины и принимали решения в пользу российских интересов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DR, об этом заявил директор датской службы военной разведки Томас Аренкиль.

"Это означает, что Россия использует военные средства, в том числе агрессивным способом, чтобы оказывать на нас давление, не переходя грань вооруженного конфликта", - сказал Аренкиль журналистам.

"Россия хочет создать неопределенность и внутренние разногласия среди союзников, чтобы мы прекратили поддерживать Украину и не позволили нам принимать решения, которые противоречат их интересам и еще больше вредят экономике России", - сказал он.

По словам Аренкиля, Россия использует против Дании средства, которые были бы немыслимы до войны в Украине.

"Мы хотим продемонстрировать военную силу, не вступая в прямой вооруженный конфликт", - глава разведки.