Росія прагне зірвати нашу підтримку України, - розвідка Данії

Данія надасть Україні допомогу

Росія веде гібридну війну проти Данії та західних країн, намагаючись посіяти невизначеність і внутрішні розбіжності серед союзників, щоб вони скоротили підтримку України та ухвалювали рішення на користь російських інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DR, про це заявив директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіль.

"Це означає, що Росія використовує військові засоби, зокрема агресивним способом, щоб чинити на нас тиск, не переходячи межу збройного конфлікту", – сказав Аренкіль журналістам.

"Росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці Росії", – сказав він.

За словами Аренкіля, Росія використовує проти Данії засоби, які були б немислимі до війни в Україні.

"Ми хочемо продемонструвати військову силу, не вступаючи в прямий збройний конфлікт", – глава розвідки.

то, між союзниками є розбіжності, чи нема?
орбан союзник?
показати весь коментар
03.10.2025 12:35 Відповісти
Для цього треба бути розвідкою??!!
показати весь коментар
03.10.2025 13:01 Відповісти
 
 