Росія веде космічну гібридну війну - регулярно глушить військові супутники, - Космічне командування Британії

Росія регулярно намагається глушити британські супутники та порушувати військову діяльність у космосі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це в інтерв'ю BBC заявив керівник Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман.

Він зазначив, що російські війська щотижня намагаються заважати військовій діяльності Великої Британії та уважно стежать за її космічними ресурсами.

"Ми бачимо, як росіяни досить регулярно глушать наші супутники", – сказав він.

Велика Британія використовує близько шести військових супутників для зв’язку та спостереження з технологією боротьби з глушінням. Тедман зазначив, що російські системи можуть виявляти супутники та намагаються збирати з них дані.

Загроза космічного втручання поширюється й на інші країни: у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Росія відстежувала два німецькі військові супутники Intelsat.

"Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично порушувати роботу супутників", – сказав він на космічній конференції в Берліні.

Нагадаємо, військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявила про різке зростання російської шпигунської активності та гібридних інцидентів у країні.