4 505 30

Сотрудники НПЗ в Орске наблюдают за атакой дронов: "Съ#бывайтесь отсюда! На центральную проходную летит! Еще два из Самары идут! Большие!" ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой рабочие НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" наблюдают за атакой украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что рабочие убегают с территории предприятия под звуки выстрелов тамошней ПВО, которая тщетно пытается попасть в дрон. Судя по словам мужчин на записи, беспилотник попал в цель вблизи центральной проходной.

"Снимают все! Объективный контроль попадания по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Работники благодарят украинских дронов и Казахстан за сокращенную рабочую пятницу и отпуск за свой счет уже с понедельника", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

НПЗ (317) уничтожение (8058) дроны (4941)
+19
Це двіжуха! Куди ж ви побігли?
03.10.2025 16:12 Ответить
+12
руки из жопы, даже видео снять не могут нормально
03.10.2025 16:12 Ответить
+6
Логістика не витягне таке навантаження, треба продовжувати "шкрябати" НПЗ.
03.10.2025 16:34 Ответить
Це двіжуха! Куди ж ви побігли?
03.10.2025 16:12 Ответить
Ім скучна
03.10.2025 16:20 Ответить
Як куди? За бухлом!
03.10.2025 16:50 Ответить
03.10.2025 17:02 Ответить
руки из жопы, даже видео снять не могут нормально
03.10.2025 16:12 Ответить
На землі,в повітрі і на морі,українці знищать ворогів!
03.10.2025 16:13 Ответить
Реакція кацапів, як у розумово відсталих - не жах, ненависть, чи роздратування, а "зрелище", у якому вони не жертви чи учасники, а "глядачі"...
03.10.2025 16:17 Ответить
Це рідкісне явище,як проліт метеорита....красівоє.
03.10.2025 16:22 Ответить
Наши внештатные корреспонденты на местах снимают для единого марафона.
03.10.2025 16:19 Ответить
В Омську(а не в Орську), найбільший в Раші НПЗ. Якщо його гарно вразити, війна закінчиться. Ще по "Дружбі" треба вцілити. З неї нафта на Мозить йде.
03.10.2025 16:20 Ответить
не несіть чуш. Якщо навідь всі нпз кацапіз спалити, війна не закінчиться, бо будуть купляти в китаї, індії
03.10.2025 16:22 Ответить
Логістика не витягне таке навантаження, треба продовжувати "шкрябати" НПЗ.
03.10.2025 16:34 Ответить
Купити можна, але ціни різні. Плюс логістика. Мінус валюта за експорт світлих продуктів. А черги на АЗС вже сьогодні
03.10.2025 16:34 Ответить
Закінчиться.
03.10.2025 16:42 Ответить
ШІ підказує шо в кацапів 30-35 великих НПЗ і ще 80 малих. Одним заводом війну не виграти. Треба валити і валити.
А шоб купляти за бугром - треба бабло якого в кацапів кастратофічно нема.
03.10.2025 16:56 Ответить
Мали б порадіти - шо і їх не забули
03.10.2025 16:21 Ответить
03.10.2025 16:22 Ответить
радуйтесь болотні істоти .. вихідні тепер будуть - побухаєте скрєпно
03.10.2025 16:26 Ответить
ДоколЄ Самара буде бомбити Оськ?!111
03.10.2025 16:30 Ответить
скучно девочки
03.10.2025 16:34 Ответить
Супер-пупер нефтяники, а стоянка для машин даже не заасфальтирована и вся в говне.
03.10.2025 16:35 Ответить
Не тільки стоянка, вся кацапія в лайні. Це такий в козломордих стіль життя, бути по шию в лайні і вчити других жити.
03.10.2025 17:06 Ответить
Я б сказав тут реакція, ні риба, ні м' ясо, їм начхати, що Х-уйло вирішив знищити Україну і українців (невже не знають), але водночас спостерігають за знищенням своїх НПЗ як за атракціоном (ну це на цьому відео, на інших таких пацаки матюкаються, мабуть пропагандисти надійно пропісочили мозок - один фюрер - один народ).
03.10.2025 16:35 Ответить
Движуха она такая зато теперь не скучно...
03.10.2025 16:36 Ответить
03.10.2025 16:36 Ответить
"Нам скушно, хочется движухи" пуйло
03.10.2025 16:38 Ответить
Це ще не е*ать, е*бать ще попереду!
03.10.2025 16:45 Ответить
хробачня
03.10.2025 16:51 Ответить
"- исчо адін лєтіт!
- да, і батья его с ним!"
03.10.2025 17:03 Ответить
 
 