4 505 30
Сотрудники НПЗ в Орске наблюдают за атакой дронов: "Съ#бывайтесь отсюда! На центральную проходную летит! Еще два из Самары идут! Большие!" ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой рабочие НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" наблюдают за атакой украинских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что рабочие убегают с территории предприятия под звуки выстрелов тамошней ПВО, которая тщетно пытается попасть в дрон. Судя по словам мужчин на записи, беспилотник попал в цель вблизи центральной проходной.
"Снимают все! Объективный контроль попадания по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Работники благодарят украинских дронов и Казахстан за сокращенную рабочую пятницу и отпуск за свой счет уже с понедельника", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+19 Komunalnyk
показать весь комментарий03.10.2025 16:12 Ответить Ссылка
+12 Псамметих II
показать весь комментарий03.10.2025 16:12 Ответить Ссылка
+6 Ярослав Кийко
показать весь комментарий03.10.2025 16:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А шоб купляти за бугром - треба бабло якого в кацапів кастратофічно нема.
03.10.2025 14:40
Всюди уразили й уразили.
Коли вже буде "знищили",замість "уразили".
А це дві великі різниці,як кажуть в Одесі.
03.10.2025 14:42
Дорога в тупік,як для держави.
03.10.2025 15:27
Єрмак з татаровим і їх зеленський, захвильовані?
03.10.2025 15:39
- да, і батья его с ним!"