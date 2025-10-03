Сотрудники НПЗ в Орске наблюдают за атакой дронов: "Съ#бывайтесь отсюда! На центральную проходную летит! Еще два из Самары идут! Большие!" ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой рабочие НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" наблюдают за атакой украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что рабочие убегают с территории предприятия под звуки выстрелов тамошней ПВО, которая тщетно пытается попасть в дрон. Судя по словам мужчин на записи, беспилотник попал в цель вблизи центральной проходной.

"Снимают все! Объективный контроль попадания по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Работники благодарят украинских дронов и Казахстан за сокращенную рабочую пятницу и отпуск за свой счет уже с понедельника", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

