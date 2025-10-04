1 107 38
Китай помогает России спутниковыми данными, - СВР
Служба внешней разведки Украины фиксирует передачу Китаем спутниковой информации для ударов по целям в Украине, включая объекты инвесторов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил сотрудник Службы Олег Александров.
"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам", - сказал он.
В разведке пока отказались раскрыть больше деталей об объектах на территории Украины, которые были поражены с помощью данных китайской спутниковой разведки.
розумна жінка б давно зробила собі призвіще ПЕТРЕНКО , ПЕТРУНЕНКО
Для підспідничних півнів історічна довідка: варяги не були ніколи українцями. Вони були найманцями місцевих славян, які багато сторіч після зникнення варягів вже самоідентифікувались українцями і створили національну державу Україна. Кельти ніякого відношення до України не мають.
Якщо в тебе гугл не працює
Ну а в Україні треба офіційно назвати призвища тих, хто ввозить китайські авто. ЖУРНАЛИСТІ чомусь мовчать