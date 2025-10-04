РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7328 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Китая
1 107 38

Китай помогает России спутниковыми данными, - СВР

Китай предоставлял спутниковые данные РФ

Служба внешней разведки Украины фиксирует передачу Китаем спутниковой информации для ударов по целям в Украине, включая объекты инвесторов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил сотрудник Службы Олег Александров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам", - сказал он.

В разведке пока отказались раскрыть больше деталей об объектах на территории Украины, которые были поражены с помощью данных китайской спутниковой разведки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай - единственная страна, которая может заставить РФ прекратить войну в Украине, - Сикорский

Китай (3199) россия (97521)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
До речі- усі кацапські порти на Черному морі розбиті, щоб раша не торгувала? Усі зализничні дороги вздовж українського кордону знищені, щоб раша не могла довезти і погрузити щось на суда ?
показать весь комментарий
04.10.2025 11:22 Ответить
+4
Україна закуповує в китаї електромобілі тисячами. Європа відкрила кордони для китайських товарів. Одні воюють, а інші торгують і спонсорують ворога
показать весь комментарий
04.10.2025 11:25 Ответить
+3
Які ж вони негідники .Вам зепідорасам надають супутникові знімки з першого дня війни,а результат почти нікуя.За 3.5роки не знищити нафтопереробку,***** там же не потрібні потужні ракети.Підорас ввечері соплі розпускає і нещасну харю робить і так постійно,******* тупий клоун.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може припинити поставляти у Китай сг продукцію? Нехай своїх червʼяків їдять
показать весь комментарий
04.10.2025 11:19 Ответить
До речі- усі кацапські порти на Черному морі розбиті, щоб раша не торгувала? Усі зализничні дороги вздовж українського кордону знищені, щоб раша не могла довезти і погрузити щось на суда ?
показать весь комментарий
04.10.2025 11:22 Ответить
Тупі запитання у вас, якщо чесно.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:24 Ответить
Ось тількі не треба тут захищати росіян, кацапка ПЕТРОВА
показать весь комментарий
04.10.2025 11:25 Ответить
Я не твоя мамка, ти знову тупиш.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:26 Ответить
Авжеж не моя мамаша , бо я маю кельтське призвіще ( тобто і українське) , а ти хизуєшься фінсько угорським .
розумна жінка б давно зробила собі призвіще ПЕТРЕНКО , ПЕТРУНЕНКО
показать весь комментарий
04.10.2025 11:31 Ответить
ти мабуть поїхавша просто, якщо в тебе кельтске, це українське.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:33 Ответить
ТП!!!Ти почитай де кельти були .
показать весь комментарий
04.10.2025 11:36 Ответить
А, так це ти ботвяна Софія-Марія?

Для підспідничних півнів історічна довідка: варяги не були ніколи українцями. Вони були найманцями місцевих славян, які багато сторіч після зникнення варягів вже самоідентифікувались українцями і створили національну державу Україна. Кельти ніякого відношення до України не мають.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:42 Ответить
Які варяги,чучало ти недоколихане?Тобі про кельтів написали.Яке ти тупе,слів нема
показать весь комментарий
04.10.2025 11:45 Ответить
Українці, це словʼяне, півень ти ухилянтський)
показать весь комментарий
04.10.2025 11:47 Ответить
Це різні народи .Освіта 3 класи?
показать весь комментарий
04.10.2025 11:47 Ответить
Українці, це словʼяне, кельти, це не словʼяне. Ти мабуть не ухилянт, а виключений з обліку за розумовою недостатністю.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:48 Ответить
Кельти залишили значний слід в історії України, особливо на Закарпатті, Галичині та в Північному Причорномор'ї. Вони оселялися в укріплених поселеннях, займалися землеробством і скотарством, а їхні артефакти та топоніми свідчать про їхню присутність. Кельтська культура вплинула на місцеве ремісниче виробництво, а етноніми кельтських племен пов'язують з назвою регіону Бойківщина.

Якщо в тебе гугл не працює
показать весь комментарий
04.10.2025 11:52 Ответить
Багато хто залишив слід в історії України, але українцями вони від того не стали, тупиця ти підспіднична.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:53 Ответить
дебілка це невиліковне,співчуваю
показать весь комментарий
04.10.2025 11:53 Ответить
Ти просто ахінею несеш, Софія-Марія.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:54 Ответить
Призвище, як і им`я - греко-еврейське?
показать весь комментарий
04.10.2025 11:45 Ответить
Прізвище коректно написати Кабачку не вистачило IQ. Якщо воно зазіхає на кельтске походження, то має писатись Douglass, а "duglass" це щось на кшталт Даугавпілса, за фонетикою ближче к Балтійським країнам і до речі, до тих самих фіно-угрів.
показать весь комментарий
04.10.2025 12:07 Ответить
Скоро фламінги масово підуть після сапсанів і буде діло .На новий рік виродок ЗЕ анонсує розробку зірки смерті,і зебуїни заспокоються до дня незалежності,бо чорт обрізаний не визнає великдень,було б три анонси
показать весь комментарий
04.10.2025 11:27 Ответить
скоро тебе на дурку закриють, бо ти ахінею про кельтів-украінців вже несеш.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:50 Ответить
Україна закуповує в китаї електромобілі тисячами. Європа відкрила кордони для китайських товарів. Одні воюють, а інші торгують і спонсорують ворога
показать весь комментарий
04.10.2025 11:25 Ответить
Що у нас у Братиславі говорять про це - китайська безрука автопромисловість зруйнує НАДІЙНИЙ ЕВРОПЕЙСЬКі. АВТО . Треба забороняти їх ввозити.
Ну а в Україні треба офіційно назвати призвища тих, хто ввозить китайські авто. ЖУРНАЛИСТІ чомусь мовчать
показать весь комментарий
04.10.2025 11:29 Ответить
Гроші не пахнуть
показать весь комментарий
04.10.2025 11:38 Ответить
У тебе в прізвищі помилка, Кабачок. Кельти пишуть Douglass, а не Duglass.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:57 Ответить
Які ж вони негідники .Вам зепідорасам надають супутникові знімки з першого дня війни,а результат почти нікуя.За 3.5роки не знищити нафтопереробку,***** там же не потрібні потужні ракети.Підорас ввечері соплі розпускає і нещасну харю робить і так постійно,******* тупий клоун.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:22 Ответить
Так чого ж ти досі не знищив нафтопереробку, якщо це так просто? мабуть тому, що ти тільки *********** вмієш з-під спідниці?
показать весь комментарий
04.10.2025 11:25 Ответить
ТП
показать весь комментарий
04.10.2025 11:29 Ответить
Підспідничний півень.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:30 Ответить
ти ніколи розумом тут не виділялась ,типова зебілка
показать весь комментарий
04.10.2025 11:32 Ответить
Я порохоботка, півень ти антізсушний.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:35 Ответить
Ти ТП елітна,червонокнижна
показать весь комментарий
04.10.2025 11:37 Ответить
чому ти вважаєш, що думка ухилянтського півня може когось зацікавити? просто пнх, нафтопереможник.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:45 Ответить
Сильно Захід Китай підняв - космічні кораблі супутники
показать весь комментарий
04.10.2025 11:24 Ответить
Ось коли клянемо під..рів кац..пських то не забуваймо додавати і щоб і вас під..рів китайосів рознесло по всій китайській великій стіні!!
показать весь комментарий
04.10.2025 11:25 Ответить
Дивився оце відео з автосалону в Мюнхені - стоять китайські авта, ходять німці, дивляться, хвалять... Через Польщу з Білорусі йдуть ешелони з китайськими товарами... Життя триває, просто з когось лоха роблять, але така вже видно доля.
показать весь комментарий
04.10.2025 11:30 Ответить
⛴ Влучання в ворожий малий ракетний корабель «Буян-М» в районі Онезького озера (Республіка Карелія рф), - Генштаб
показать весь комментарий
04.10.2025 11:34 Ответить
китай не тільки передає інформзнімки русні ,китай дав добро на цю війну і дає досі зброю, через північну корею ...китаю дуже подобається Україна ,вони мріють жити в Україні і стати українцями ...китайські потвори ...
показать весь комментарий
04.10.2025 11:38 Ответить
 
 