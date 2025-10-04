УКР
Китай допомагає Росії супутниковими даними, - СЗР

Китай давав супутникові дані РФ

Служба зовнішньої розвідки України фіксує передачу Китаєм супутникової інформації для ударів по цілях в Україні, включно з об’єктами інвесторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив співробітник Служби Олег Александров.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", - сказав він.

У розвідці наразі відмовилися розкрити більше деталей про об’єкти на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

+5
До речі- усі кацапські порти на Черному морі розбиті, щоб раша не торгувала? Усі зализничні дороги вздовж українського кордону знищені, щоб раша не могла довезти і погрузити щось на суда ?
04.10.2025 11:22 Відповісти
+4
Україна закуповує в китаї електромобілі тисячами. Європа відкрила кордони для китайських товарів. Одні воюють, а інші торгують і спонсорують ворога
04.10.2025 11:25 Відповісти
+3
Які ж вони негідники .Вам зепідорасам надають супутникові знімки з першого дня війни,а результат почти нікуя.За 3.5роки не знищити нафтопереробку,***** там же не потрібні потужні ракети.Підорас ввечері соплі розпускає і нещасну харю робить і так постійно,******* тупий клоун.
04.10.2025 11:22 Відповісти
Може припинити поставляти у Китай сг продукцію? Нехай своїх червʼяків їдять
04.10.2025 11:19 Відповісти
04.10.2025 11:22 Відповісти
Тупі запитання у вас, якщо чесно.
04.10.2025 11:24 Відповісти
Ось тількі не треба тут захищати росіян, кацапка ПЕТРОВА
04.10.2025 11:25 Відповісти
Я не твоя мамка, ти знову тупиш.
04.10.2025 11:26 Відповісти
Авжеж не моя мамаша , бо я маю кельтське призвіще ( тобто і українське) , а ти хизуєшься фінсько угорським .
розумна жінка б давно зробила собі призвіще ПЕТРЕНКО , ПЕТРУНЕНКО
04.10.2025 11:31 Відповісти
ти мабуть поїхавша просто, якщо в тебе кельтске, це українське.
04.10.2025 11:33 Відповісти
ТП!!!Ти почитай де кельти були .
04.10.2025 11:36 Відповісти
А, так це ти ботвяна Софія-Марія?

Для підспідничних півнів історічна довідка: варяги не були ніколи українцями. Вони були найманцями місцевих славян, які багато сторіч після зникнення варягів вже самоідентифікувались українцями і створили національну державу Україна. Кельти ніякого відношення до України не мають.
04.10.2025 11:42 Відповісти
Які варяги,чучало ти недоколихане?Тобі про кельтів написали.Яке ти тупе,слів нема
04.10.2025 11:45 Відповісти
Українці, це словʼяне, півень ти ухилянтський)
показати весь коментар
Це різні народи .Освіта 3 класи?
показати весь коментар
Українці, це словʼяне, кельти, це не словʼяне. Ти мабуть не ухилянт, а виключений з обліку за розумовою недостатністю.
показати весь коментар
Кельти залишили значний слід в історії України, особливо на Закарпатті, Галичині та в Північному Причорномор'ї. Вони оселялися в укріплених поселеннях, займалися землеробством і скотарством, а їхні артефакти та топоніми свідчать про їхню присутність. Кельтська культура вплинула на місцеве ремісниче виробництво, а етноніми кельтських племен пов'язують з назвою регіону Бойківщина.

Якщо в тебе гугл не працює
04.10.2025 11:52 Відповісти
Багато хто залишив слід в історії України, але українцями вони від того не стали, тупиця ти підспіднична.
04.10.2025 11:53 Відповісти
дебілка це невиліковне,співчуваю
04.10.2025 11:53 Відповісти
Ти просто ахінею несеш, Софія-Марія.
04.10.2025 11:54 Відповісти
Призвище, як і им`я - греко-еврейське?
04.10.2025 11:45 Відповісти
Прізвище коректно написати Кабачку не вистачило IQ. Якщо воно зазіхає на кельтске походження, то має писатись Douglass, а "duglass" це щось на кшталт Даугавпілса, за фонетикою ближче к Балтійським країнам і до речі, до тих самих фіно-угрів.
04.10.2025 12:07 Відповісти
Скоро фламінги масово підуть після сапсанів і буде діло .На новий рік виродок ЗЕ анонсує розробку зірки смерті,і зебуїни заспокоються до дня незалежності,бо чорт обрізаний не визнає великдень,було б три анонси
04.10.2025 11:27 Відповісти
скоро тебе на дурку закриють, бо ти ахінею про кельтів-украінців вже несеш.
04.10.2025 11:50 Відповісти
04.10.2025 11:25 Відповісти
Що у нас у Братиславі говорять про це - китайська безрука автопромисловість зруйнує НАДІЙНИЙ ЕВРОПЕЙСЬКі. АВТО . Треба забороняти їх ввозити.
Ну а в Україні треба офіційно назвати призвища тих, хто ввозить китайські авто. ЖУРНАЛИСТІ чомусь мовчать
04.10.2025 11:29 Відповісти
Гроші не пахнуть
04.10.2025 11:38 Відповісти
У тебе в прізвищі помилка, Кабачок. Кельти пишуть Douglass, а не Duglass.
04.10.2025 11:57 Відповісти
04.10.2025 11:22 Відповісти
Так чого ж ти досі не знищив нафтопереробку, якщо це так просто? мабуть тому, що ти тільки *********** вмієш з-під спідниці?
04.10.2025 11:25 Відповісти
ТП
04.10.2025 11:29 Відповісти
Підспідничний півень.
04.10.2025 11:30 Відповісти
ти ніколи розумом тут не виділялась ,типова зебілка
04.10.2025 11:32 Відповісти
Я порохоботка, півень ти антізсушний.
04.10.2025 11:35 Відповісти
Ти ТП елітна,червонокнижна
04.10.2025 11:37 Відповісти
чому ти вважаєш, що думка ухилянтського півня може когось зацікавити? просто пнх, нафтопереможник.
04.10.2025 11:45 Відповісти
Сильно Захід Китай підняв - космічні кораблі супутники
04.10.2025 11:24 Відповісти
Ось коли клянемо під..рів кац..пських то не забуваймо додавати і щоб і вас під..рів китайосів рознесло по всій китайській великій стіні!!
04.10.2025 11:25 Відповісти
Дивився оце відео з автосалону в Мюнхені - стоять китайські авта, ходять німці, дивляться, хвалять... Через Польщу з Білорусі йдуть ешелони з китайськими товарами... Життя триває, просто з когось лоха роблять, але така вже видно доля.
04.10.2025 11:30 Відповісти
⛴ Влучання в ворожий малий ракетний корабель «Буян-М» в районі Онезького озера (Республіка Карелія рф), - Генштаб
04.10.2025 11:34 Відповісти
китай не тільки передає інформзнімки русні ,китай дав добро на цю війну і дає досі зброю, через північну корею ...китаю дуже подобається Україна ,вони мріють жити в Україні і стати українцями ...китайські потвори ...
04.10.2025 11:38 Відповісти
 
 