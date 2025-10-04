Китай допомагає Росії супутниковими даними, - СЗР

Служба зовнішньої розвідки України фіксує передачу Китаєм супутникової інформації для ударів по цілях в Україні, включно з об’єктами інвесторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив співробітник Служби Олег Александров.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", - сказав він.

У розвідці наразі відмовилися розкрити більше деталей про об’єкти на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

