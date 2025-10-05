Зеленский наградил государственными наградами еще 65 военных
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 65 защитников Украины.
Об этом говорится и указе №750/2025 от 4 октября, обнародованном на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, награды предназначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.
Военные получили ордена Богдана Хмельницкого III степени, ордена "За мужество" III сткпеня, ордена Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".
Типу ось вам нагороди, ось вам відосики, ось вам саміти, ось вам зустрічі з головами держав, ось договори, формули миру, ось вам Фламінго, власна зброя, 30 тисяч мобілізованих щомісяця, ітд...
В реальності одна брехня і робота на перемогу пуйла.
Зачитав з листочка скільки нарахував ракет і шахедів.
Які наслідки для України спричинив останній обстріл к@ц@пів.
Підписав закон про нагородження військових або якийсь інший закон чи указ.
Верховний головнокомандувач України 🤦♂️
Імпотент йо🤬ний!!!
Тобто,вам медальки,ви мовчіть,або диявол в деталях.
Пос💩ав.
Поїв.
Попив.
Щось підписав.
Новини зачитав.
Когось нагородив.
Навішав всім лапші.
Вечірню казочку для стада 🐏🐑записав.
Голосуйте за Голобородька!
Голобородько - це стабільність!