Зеленский наградил государственными наградами еще 65 военных

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 65 защитников Украины.

Об этом говорится и указе №750/2025 от 4 октября, обнародованном на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, награды предназначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

Военные получили ордена Богдана Хмельницкого III степени, ордена "За мужество" III сткпеня, ордена Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".

