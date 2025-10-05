УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10177 відвідувачів онлайн
Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
635 8

Зеленський відзначив державними нагородами ще 65 військових

Зеленський нагородив 65 військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 65 захисників України.

Про це йдеться в указі №750/2025 від 4 жовтня, оприлюдненому на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Військові отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени "За мужність" ІІІ ступеня, ордени Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Зеленський Володимир (25707) нагорода (1317) військовослужбовці (4952)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Працює на пуйла під прикриттям.
Типу ось вам нагороди, ось вам відосики, ось вам саміти, ось вам зустрічі з головами держав, ось договори, формули миру, ось вам Фламінго, власна зброя, 30 тисяч мобілізованих щомісяця, ітд...
В реальності одна брехня і робота на перемогу пуйла.
показати весь коментар
05.10.2025 12:10 Відповісти
Мудрий наріт залишив при владі зрадника в 2022р.Якщо більшість ідіоти,нічого не поробиш,тільки спостерігати
показати весь коментар
05.10.2025 12:16 Відповісти
Все за графіком.
Зачитав з листочка скільки нарахував ракет і шахедів.
Які наслідки для України спричинив останній обстріл к@ц@пів.
Підписав закон про нагородження військових або якийсь інший закон чи указ.
Верховний головнокомандувач України 🤦‍♂️
Імпотент йо🤬ний!!!
показати весь коментар
05.10.2025 12:17 Відповісти
І при цьому розформовує передовий бойовий підрозділ,який запустив дрон над кремлем.
Тобто,вам медальки,ви мовчіть,або диявол в деталях.
показати весь коментар
05.10.2025 12:19 Відповісти
Порахувал ракеты,раздал медальки - день прожил не напрасно,можно и шашлычка похавать.
показати весь коментар
05.10.2025 12:40 Відповісти
Zелену жабу під арешт
показати весь коментар
05.10.2025 12:43 Відповісти
Встав.
Пос💩ав.
Поїв.
Попив.
Щось підписав.
Новини зачитав.
Когось нагородив.
Навішав всім лапші.
Вечірню казочку для стада 🐏🐑записав.

Голосуйте за Голобородька!
Голобородько - це стабільність!
показати весь коментар
05.10.2025 12:49 Відповісти
Як взагалі можна щось брати зрук цього зеПОКИДЬКА.
показати весь коментар
05.10.2025 13:13 Відповісти
 
 