Зеленський відзначив державними нагородами ще 65 військових
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 65 захисників України.
Про це йдеться в указі №750/2025 від 4 жовтня, оприлюдненому на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Військові отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени "За мужність" ІІІ ступеня, ордени Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".
