Почасовые графики отключений продолжают действовать на Черниговщине

На Черниговщине продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Черниговщине продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения в формате "3 через 3". Где ситуация позволяет - времени со светом было больше", - рассказал чиновник.

В то же время из-за сложной ситуации в сети применялись и действуют аварийные отключения в Чернигове, на территории Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов - делают все возможное, чтобы область была со светом", - добавил глава ОГА.

