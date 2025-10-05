УКР
Погодинні графіки відключень продовжують діяти на Чернігівщині

По всій Україні скасували обмеження світла до кінця доби 23 листопада

На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання у форматі "3 через 3". Де ситуація дозволяє – часу зі світлом було більше", - розповів посадовець.

Водночас через складну ситуацію в мережі застосовувались та діють аварійні відключення у Чернігові, на території Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів – роблять усе можливе, щоб область була зі світлом", - додав очільник ОВА.

