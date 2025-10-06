Враг усилил атаки на Покровском, Новопавловском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 231 боевое столкновение. Враг усилил давление на Покровском и Новопавловском направлениях. Возросло количество атак россиян на Южно-Слобожанском.

Удары по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 56 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек 5490 дронов-камикадзе и осуществил 4063 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 121 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зализнычное, Запорожье, Орехово Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили двенадцать атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, в целом сбросил семь управляемых авиационных бомб и совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 31 боестолкновение в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Кутьковки, Красного Первого, Каменки и Западного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал двенадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Карповка, Торское и в сторону Чернещины и Дробышево.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Федоровки. Всего за прошедшие сутки произошло тринадцать боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семнадцать атак в районах Александро-Калиново, Клебан-Быка, Щербиновки, Русина Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверево, Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Червоный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Казацкое, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Затышок и в направлении Покровска и Филиала.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Новоселовка, Сичневе, Новоегоровка, Терновое, Сосновка, Камышеваха, Вороное, Малиевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За минувшие сутки потери российских оккупационных войск составляют 1090 человек. Силы обороны Украины также обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 363 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 38 ракет и 63 единицы автомобильной техники противника.

