Утром оккупанты нанесли удары по Чернобаевке и Херсону, в Степановке погибла женщина. За сутки один погибший и 3 раненых в области. ФОТО

Утром 6 октября российские захватчики атаковали Чернобаевку и Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

В Степановке снаряд попал в жилой дом - из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины.

"Ориентировочно в 06:30 оккупационные войска обстреляли Чернобаевку. Тяжелые ранения получила 18-летняя девушка, которая в момент атаки находилась на стадионе. Ее доставили в больницу со взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией, осколочные ранения живота и ноги", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки пострадала 76-летняя местная жительница, которая находилась в собственном доме. У нее диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения грудной клетки, руки и головы. Состояние - средней степени тяжести.

В больницу доставили еще одну пострадавшую из-за российского обстрела Чернобаевки. У 57-летней женщины диагностировали взрывную травму, осколочные ранения туловища и ног. В момент обстрела она находилась на стадионе.

По данным прокуратуры, в Чернобаевке предварительно пострадали пятеро гражданских, среди которых малолетний ребенок.







С утра россияне не прекращают обстрелы Херсона. Под ударом - Днепровский район. В результате обстрела есть пострадавшие.

Под вражеский удар попал 58-летний мужчина. Он получил взрывную травму и открытый перелом костей голени. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

В результате повторной атаки га Херсон взрывную травму, осколочные ранения ног и головы получил 66-летний мужчина.

Обстрелы за сутки

По информации начальника ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки российские военные атаковали Херсон и районы области дронами, авиацией и артиллерией. Повреждены многоэтажка, 2 частных дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Янтарное, Велетенское, Кизомыс, Днепровское, Разлив, Ивановка, Никольское, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Змиевка, Белая Криница, Бургунка, Новорайск, Костырка, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, Высокое, Республиканец Веселое и город Херсон.

российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 2 частных дома. также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

