Последствия вражеских ударов по Херсонской области: восемь раненых, в том числе двое детей, повреждены десятки домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Херсонской области за сутки в результате российских обстрелов восемь человек получили ранения, еще один пострадавший подорвался на мине.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки российские захватчики обстреливали область из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Кроме этого, враги массированно атаковали населенные пункты беспилотниками.

В результате ударов пострадали шесть взрослых и двое несовершеннолетних.

Также в результате вражеских попаданий повреждения получили восемь многоквартирных домов и 12 частных домовладений, тракторный прицеп и четыре автомобиля, помещения магазина, мастерской учебного заведения и административного здания, гараж, хозяйственная постройка, газопроводы.

Под вражеским прицелом находились областной центр, Антоновка, Приднепровское, Кизомыс, Белозерка, Велетенское, Незламное, Станислав, Разлив, Софиевка, Опытное, Берислав, Костырка, Новорайск, Михайловка, Веселое, Казацкое.

Последствия вражеских ударов по Херсонской области

Ночью в Днепровском районе оператор российского дрона совершил сбрасывание боеприпаса на легковой автомобиль. В результате взрыва произошло возгорание транспортного средства.

Утром территория Днепровского района находилась под артиллерийскими обстрелами и ударами РСЗО. В результате "прилетов" легкие ранения получили две женщины в возрасте 50 и 68 лет. Также повреждены четыре многоэтажки и частный дом, помещение мастерской учебного заведения и газопровод.

Кроме этого, в Днепровском районе россияне с дронов сбросили взрывные устройства еще на два транспортных средства.

Также под ударами вражеской артиллерии находился Центральный район областного центра. В центральной части города в результате обстрела тяжелые ранения получили 38-летняя беременная женщина и ее сыновья в возрасте 8 и 17 лет. Также повреждения получили многоэтажка и пять частных домов, пламенем уничтожен автомобиль.

В другой части центра Херсона повреждены два многоквартирных и столько же частных домов, газопровод. На местах "прилетов" в третьей локации повреждена многоэтажка с газопроводом.

Последствия вражеских ударов по Херсонской области

Днем Днепровский район вновь попал под обстрелы вражеской артиллерии. В результате них минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 68-летняя женщина. Также повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка и гараж.

Вечером в микрорайоне "ХБК" россияне с дрона ранили 39-летнего мужчину, сбросив боеприпас рядом с ним. Мужчина получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и множественные осколочные ранения ноги.

Около полуночи также в Днепровском районе в результате вражеского обстрела ранения получил 38-летний горожанин. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног.

В Новорайске российский оператор БпЛА нанес удар FPV-дроном по тракторному прицепу, а в Белозерке вражеский дрон-камикадзе попал в помещение магазина.

В Великой Александровке 69-летний местный житель на приусадебном участке наступил на противопехотную мину. В результате подрыва мужчина получил взрывную травму и ампутацию стопы.

Отмечается, что на местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и представители других экстренных служб. Последствия обстрелов тщательно документируются для их надлежащего расследования.

Последствия вражеских ударов по Херсонской области
обстрел Херсон Херсонская область Херсонский район
