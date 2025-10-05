Последствия вражеских ударов по Херсонской области: восемь раненых, в том числе двое детей, повреждены десятки домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Херсонской области за сутки в результате российских обстрелов восемь человек получили ранения, еще один пострадавший подорвался на мине.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки российские захватчики обстреливали область из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Кроме этого, враги массированно атаковали населенные пункты беспилотниками.

В результате ударов пострадали шесть взрослых и двое несовершеннолетних.

Также в результате вражеских попаданий повреждения получили восемь многоквартирных домов и 12 частных домовладений, тракторный прицеп и четыре автомобиля, помещения магазина, мастерской учебного заведения и административного здания, гараж, хозяйственная постройка, газопроводы.

Под вражеским прицелом находились областной центр, Антоновка, Приднепровское, Кизомыс, Белозерка, Велетенское, Незламное, Станислав, Разлив, Софиевка, Опытное, Берислав, Костырка, Новорайск, Михайловка, Веселое, Казацкое.

Ночью в Днепровском районе оператор российского дрона совершил сбрасывание боеприпаса на легковой автомобиль. В результате взрыва произошло возгорание транспортного средства.



Утром территория Днепровского района находилась под артиллерийскими обстрелами и ударами РСЗО. В результате "прилетов" легкие ранения получили две женщины в возрасте 50 и 68 лет. Также повреждены четыре многоэтажки и частный дом, помещение мастерской учебного заведения и газопровод.

Кроме этого, в Днепровском районе россияне с дронов сбросили взрывные устройства еще на два транспортных средства.



Также под ударами вражеской артиллерии находился Центральный район областного центра. В центральной части города в результате обстрела тяжелые ранения получили 38-летняя беременная женщина и ее сыновья в возрасте 8 и 17 лет. Также повреждения получили многоэтажка и пять частных домов, пламенем уничтожен автомобиль.



В другой части центра Херсона повреждены два многоквартирных и столько же частных домов, газопровод. На местах "прилетов" в третьей локации повреждена многоэтажка с газопроводом.

Днем Днепровский район вновь попал под обстрелы вражеской артиллерии. В результате них минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 68-летняя женщина. Также повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка и гараж.



Вечером в микрорайоне "ХБК" россияне с дрона ранили 39-летнего мужчину, сбросив боеприпас рядом с ним. Мужчина получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и множественные осколочные ранения ноги.



Около полуночи также в Днепровском районе в результате вражеского обстрела ранения получил 38-летний горожанин. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног.

В Новорайске российский оператор БпЛА нанес удар FPV-дроном по тракторному прицепу, а в Белозерке вражеский дрон-камикадзе попал в помещение магазина.



В Великой Александровке 69-летний местный житель на приусадебном участке наступил на противопехотную мину. В результате подрыва мужчина получил взрывную травму и ампутацию стопы.

Отмечается, что на местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и представители других экстренных служб. Последствия обстрелов тщательно документируются для их надлежащего расследования.















