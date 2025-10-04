Сутки в Херсонской области: шесть человек ранены и повреждены более 20 объектов

Фото: поліція Херсонської області

За прошедшие сутки РФ обстреляла жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Херсонщины. Повреждены дома, медучреждения, автомобили и газопровод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Российская армия осуществила обстрелы правобережья области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и БпЛА. Под огневыми ударами противника находились Херсон, Антоновка, Кизомыс, Садовое, Приднепровское, Зеленовка, Софиевка, Днепровское, Янтарное, Белозерка, Токаревка, Новорайск, Качкаровка, Борозенское, Шевченковка, Михайловка.

Войска РФ из артиллерии били по жилым кварталам Зеленовки. Трое мужчин в возрасте 45, 66 и 68 лет получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. В поселке повреждены восемь частных домов, газопровод, автомобиль.

Артиллерийским огнем повреждены многоквартирный дом в Днепровском, медицинское учреждение и частный дом в Белозерке.

Возле Качкаровки российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль, который поврежден.

Утром оккупанты ударили из артиллерии по Корабельному району Херсона. Получила ранения 56-летняя женщина, которая во время удара находилась во дворе дома. Она получила взрывную травму и перелом руки. Повреждены два частных дома и автомобиль.

В полдень артобстрелы возобновились. Пострадали 35-летний мужчина и 44-летняя женщина, у обоих контузии и минно-взрывные травмы. Поврежден еще один частный дом.

В утреннее время оккупанты осуществили обстрел жилых кварталов Днепровского района из реактивных систем залпового огня. Повреждено здание медицинского учреждения и имущество на его территории.

Также били из артиллерии. Получили повреждения многоквартирный дом и коммунальное учреждение.

