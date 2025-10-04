Доба на Херсонщині: шестеро людей поранено та пошкоджено понад 20 об’єктів

Фото: поліція Херсонської області

Минулої доби РФ обстріляла житлові квартали та цивільну інфраструктуру Херсонщини. Пошкоджено будинки, медзаклади, автомобілі та газопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Російська армія здійснила обстріли правобережжя області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА. Під вогневими ударами противника перебували Херсон, Антонівка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Зеленівка, Софіївка, Дніпровське, Янтарне, Білозерка, Токарівка, Новорайськ, Качкарівка, Борозенське, Шевченківка, Михайлівка.

Війська РФ із артилерії били по житлових кварталах Зеленівки. Троє чоловіків віком 45, 66 і 68 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У селищі пошкоджено вісім приватних будинків, газопровід, автомобіль.

Артилерійським вогнем пошкоджено багатоквартирний будинок у Дніпровському, медичний заклад та приватний будинок у Білозерці.

Біля Качкарівки російські військові скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль, який пошкоджено.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вранці окупанти вдарили з артилерії по Корабельному району Херсону. Дістала поранення 56-річна жінка, яка під час удару перебувала на подвірʼї будинку. Вона дістала вибухову травму та перелом руки. Пошкоджено два приватні будинки й автомобіль.

Опівдні артобстріли поновилися. Постраждали 35-річний чоловік та 44-річна жінка, в обох контузії й мінно-вибухові травми. Пошкоджено ще один приватний будинок.

У ранковий час окупанти здійснили обстріл житлових кварталів Дніпровського району з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено будівлю медичного закладу та майно на її території.

Також били з артилерії. Зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок та комунальний заклад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російських обстрілів поранено 11 людей, а також пошкоджено 13 житлових будинків на Херсонщині