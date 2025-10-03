Внаслідок російських обстрілів поранено 11 людей, а також пошкоджено 13 житлових будинків на Херсонщині

Через російські удари у Херсонській громаді постраждали пʼятеро людей. Орієнтовно о 13:00 ворог обстріляв Зеленівку, через що чоловіки 68, 66 та 45 років дістали вибухові травми і контузії. Бригада "швидкої" надали їм допомогу на місці.

Також до лікарні звернулися двоє людей, які потрапили під російську атаку у Херсоні опівдні. 35-річний чоловік і 44-річна жінка дістали теж вибухові травми і контузії. Вони лікуватимуться амбулаторно, передає Цензор.НЕТ.

О 10:00 окупанти росіяни вдарили з артилерії по Херсону. Внаслідок обстрілу поранена 56-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї будинку, дістала вибухову травму та перелом кістки.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Садове, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Новодмитрівка, Янтарне, Велетенське, Розлив, Кізомис, Дніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Томарине, Урожайне, Шляхове, Новорайськ, Осокорівка, Бургунка, Львове, Тягинка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Українка, Михайлівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

