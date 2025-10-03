В результате российских обстрелов ранены 11 человек, а также повреждены 13 жилых домов на Херсонщине

Из-за российских ударов в Херсонской громаде пострадали пять человек. Ориентировочно в 13:00 враг обстрелял Зеленовку, из-за чего мужчины 68, 66 и 45 лет получили взрывные травмы и контузии. Бригада "скорой" оказали им помощь на месте.

Также в больницу обратились два человека, которые попали под российскую атаку в Херсоне в полдень. 35-летний мужчина и 44-летняя женщина получили тоже взрывные травмы и контузии. Они будут лечиться амбулаторно, передает Цензор.НЕТ.

В 10:00 оккупанты россияне ударили из артиллерии по Херсону. В результате обстрела ранена 56-летняя женщина, которая находилась во дворе дома, получила взрывную травму и перелом кости.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Надднепрянское, Садовое, Камышаны, Белозерка, Томина Балка, Новодмитровка, Янтарное, Велетенское, Разлив, Кизомыс, Днепровское, Станислав, Александровка, Софиевка, Никольское, Токаревка, Берислав, Томарино, Урожайное, Шляховое, Новорайск, Осокоровка, Бургунка, Львовское, Тягинка, Отрадокаменка, Николаевка, Украинка, Михайловка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 11 частных домов. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

