РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9779 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
168 0

Россияне в сентябре атаковали Херсон с помощью артиллерии, авиации и дронов: 6 человек погибли, еще 66 - ранены. ВИДЕО

В сентябре российские оккупанты продолжили терроризировать Херсонскую громаду, убив шестерых ее жителей и ранив 66.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате артиллерийских обстрелов пострадали почти три четверти людей, хотя вражеские дроны остаются актуальной угрозой для херсонцев.

В прошлом месяце армия страны-агрессора несколько раз применяла против мирных горожан авиацию. 26 сентября "рекордные" 12 КАБов упали на Центральный район, повредив одновременно более 70 частных домов.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Последствия вражеских обстрелов херсонские коммунальщики пытаются ликвидировать оперативно. При необходимости привлекаются волонтеры. Пострадавшие получают комплексную помощь - от медицинской до гуманитарной. Херсон продолжает свою борьбу", - добавил начальник ГВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские войска нанесли удар по исторической части Херсона. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (29800) Херсон (3096) Херсонская область (5265) Херсонский район (616)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 