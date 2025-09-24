Российские войска нанесли удар по исторической части Херсона. ВИДЕО

В ночь на 24 сентября российские войска нанесли удар по исторической части Херсона. В результате обстрелов возникли пожары, а здания получили значительные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько.

"Этой ночью досталось исторической части Херсона. Враг целенаправленно вел огонь по старой застройке. Дома значительно повреждены. В результате обстрелов возникли пожары", - сообщил Шанько.

По его словам, обошлось без пострадавших, одному из местных жителей удалось спастись от пожара в его доме. В данное время социальные работники Херсонской городской военной администрации обошли все поврежденные дома, предоставив жителям необходимые консультации.

