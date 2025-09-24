Російські війська завдали удару по історичній частині Херсону. ВIДЕО

У ніч на 24 вересня російські війська завдали удару по історичній частині Херсона. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, а будівлі зазнали значних пошкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька.

"Цієї ночі дісталося історичній частині Херсона. Ворог цілеспрямовано вів вогонь по старій забудові. Будинки значно пошкоджені. Внаслідок обстрілів виникли пожежі", – повідомив Шанько.

За його словами, обійшлося без постраждалих, а одному з місцевих жителів вдалося врятуватися від пожежі у власній оселі. Наразі соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації обійшли всі пошкоджені будинки, надавши жителям необхідні консультації.

