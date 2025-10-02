Росіяни у вересні атакували Херсон з артилерії, авіації та дронами: 6 осіб загинули, ще 66 - поранені. ВIДЕО

У вересні російські окупанти продовжили тероризувати Херсонську громаду, убивши шістьох її жителів і поранивши 66.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок артилерійських обстрілів постраждали майже три чверті людей, хоча ворожі дрони залишаються актуальною загрозою для херсонців.



Минулого місяця армія країни-агресорки кілька разів застосовувала проти мирних містян авіацію. 26 вересня "рекордні" 12 КАБів упали на Центральний район, пошкодивши одночасно більш як 70 приватних будинків.

"Наслідки ворожих обстрілів херсонські комунальники намагаються ліквідовувати оперативно. За потреби залучаються волонтери. Постраждалі отримують комплексну допомогу - від медичної до гуманітарної. Херсон продовжує свою боротьбу", - додав начальник МВА.

