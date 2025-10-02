Россияне в сентябре атаковали Херсон с помощью артиллерии, авиации и дронов: 6 человек погибли, еще 66 - ранены. ВИДЕО

В сентябре российские оккупанты продолжили терроризировать Херсонскую громаду, убив шестерых ее жителей и ранив 66.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате артиллерийских обстрелов пострадали почти три четверти людей, хотя вражеские дроны остаются актуальной угрозой для херсонцев.



В прошлом месяце армия страны-агрессора несколько раз применяла против мирных горожан авиацию. 26 сентября "рекордные" 12 КАБов упали на Центральный район, повредив одновременно более 70 частных домов.

"Последствия вражеских обстрелов херсонские коммунальщики пытаются ликвидировать оперативно. При необходимости привлекаются волонтеры. Пострадавшие получают комплексную помощь - от медицинской до гуманитарной. Херсон продолжает свою борьбу", - добавил начальник ГВА.

