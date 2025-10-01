Враг обстрелял 27 населенных пунктов Херсонской области: погиб мужчина, 3 человека - ранены, повреждены 11 домов

За прошедшие сутки российские войска атаковали Херсон и населенные пункты области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Белозерка, Золотая Балка, Веселое, Бургунка, Велетенское, Дудчаны, Змиевка, Кизомыс, Львовское, Никольское, Ниловое, Михайловка, Одрадокаменка, Ольговка, Приднепровское, Республиканец, Разлив, Саблуковка, Токаревка, Томарино, Тягинка, Красный Маяк, Широкая Балка, Днепровское, Антоновка, Софиевка и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 6 частных домов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб. Неизвестный мужчина умер на месте вражеского обстрела в Днепровском районе Херсона около 6:30 утра. Он был на улице в момент атаки. Еще 3 человека на Херсонщине получили ранения.

Смотрите: Бойцы 153-й бригады уничтожили российскую антидроновую станцию "Репейник". ВИДЕО