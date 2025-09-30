Бойцы 153-й бригады уничтожили российскую антидроновую станцию "Репейник". ВИДЕО

Воины 153-й отдельной механизированной бригады разбили российскую антидроновую станцию "Репейник" на временно оккупированной территории Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта станция обладала способностью обнаруживать до 250 украинских беспилотников одновременно на расстоянии до 15 км.

В бригаде иронично прокомментировали: "Горькая потеря! Не сочувствуем!"

