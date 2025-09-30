Дрон попадает во вражеский легкий вездеход вблизи Покровска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского дрона во вражеский легкий вездеход вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты успели заблаговременно выскочить из своего транспортного средства.

"Кадры атаки украинского FPV-дрона на вездеход Desertcross-1000-3 российских морпехов под Покровском от первого лица одного из кацапов", - отмечается в комментарии к видео.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны "Сапсана" уничтожили технику и склады врага на Купянском направлении. ВИДЕО