Дрон влучає у ворожий легкий всюдихід поблизу Покровська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання українського дрона у ворожий легкий всюдихід поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти встигли завчасно вискочити зі свого транспортного запису.

"Кадри атаки українського FPV-дрону на всюдихід Desertcross-1000-3 російських морпіхів під Покровськом від першої особи одного з кацапів", - зазначається у коментарі до відео.

