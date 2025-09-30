УКР
Дрон влучає у ворожий легкий всюдихід поблизу Покровська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання українського дрона у ворожий легкий всюдихід поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти встигли завчасно вискочити зі свого транспортного запису.

"Кадри атаки українського FPV-дрону на всюдихід Desertcross-1000-3 російських морпіхів під Покровськом від першої особи одного з кацапів", - зазначається у коментарі до відео.

