Бійці 153-ї бригади знищили російську антидронову станцію "Рєпєйнік". ВIДЕО

Воїни 153-ї окремої механізованої бригади розтрощили російську антидронову станцію "Рєпєйнік" на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця станція мала здатність виявляти до 250 українських безпілотників одночасно на відстані до 15 км.

У бригаді іронічно прокоментували: "Гірка втрата! Не співчуваємо!"

