461 1

Бійці 153-ї бригади знищили російську антидронову станцію "Рєпєйнік". ВIДЕО

Воїни 153-ї окремої механізованої бригади розтрощили російську антидронову станцію "Рєпєйнік" на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця станція мала здатність виявляти до 250 українських безпілотників одночасно на відстані до 15 км.

У бригаді іронічно прокоментували: "Гірка втрата! Не співчуваємо!"

Це ж якийсь дуже вумний кацап, не менше 4 класів освіти, сидить на Нємитій та відумляє назви:
"Рєпєйнік", "Зоопарк", "Красуха", "Шиповник", "Житель"...
показати весь коментар
30.09.2025 17:06 Відповісти
 
 