Бійці 153-ї бригади знищили російську антидронову станцію "Рєпєйнік". ВIДЕО
Воїни 153-ї окремої механізованої бригади розтрощили російську антидронову станцію "Рєпєйнік" на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця станція мала здатність виявляти до 250 українських безпілотників одночасно на відстані до 15 км.
У бригаді іронічно прокоментували: "Гірка втрата! Не співчуваємо!"
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Рєпєйнік", "Зоопарк", "Красуха", "Шиповник", "Житель"...