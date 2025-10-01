Ворог обстріляв 27 населених пунктів Херсонщини: загинув чоловік, 3 людей - поранено, пошкоджено 11 будинків

Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсон та населені пункти області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Золота Балка, Веселе, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Зміївка, Кізомис, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Республіканець, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Дніпровське, Антонівка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Через російську агресію 1 людина загинула. Невідомий чоловік помер на місці ворожого обстрілу у Дніпровському районі Херсона близько 6:30 ранку. Він був на вулиці в момент атаки. Ще 3 людей на Херсонщині дістали поранення.

