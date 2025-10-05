Наслідки ворожих ударів по Херсонщині: восьмеро поранених, зокрема двоє дітей, пошкоджено десятки будинків. ФОТОрепортаж

У Херсонській області за добу внаслідок російських обстрілів восьмеро людей зазнали поранень, ще один постраждалий підірвався на міні.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби російські загарбники обстрілювали область з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Крім цього, вороги масовано атакували населені пункти безпілотниками.

Унаслідок ударів постраждали шість дорослих і двоє неповнолітніх.

Також у результаті ворожих влучань пошкоджень зазнали вісім багатоквартирних будинків та 12 приватних домоволодінь, тракторний причіп і чотири автомобілі, приміщення магазину, майстерні навчального закладу та адміністративної будівлі, гараж, господарська споруда, газогони.

Під ворожим прицілом перебували обласний центр, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Велетенське, Незламне, Станіслав, Розлив, Софіївка, Дослідне, Берислав, Костирка, Новорайськ, Михайлівка, Веселе, Козацьке.

Уночі в Дніпровському районі оператор російського дрона здійснив скид боєприпасу на легковий автомобіль. В результаті вибуху сталося займання транспортного засобу.



Вранці територія Дніпровського району перебувала під артилерійськими обстрілами та ударами РСЗВ. Внаслідок "прильотів" легкі поранення отримали дві жінки віком 50 та 68 років. Також пошкоджено чотири багатоповерхівки та приватний будинок, приміщення майстерні навчального закладу та газогін.

Крім цього, у Дніпровському районі росіяни з дронів скинули вибухові пристрої ще на два транспортні засоби.



Також під ударами ворожої артилерії перебував Центральний район обласного центру. В центральній частині міста в результаті обстрілу тяжкі поранення дістали 38-річна вагітна жінка та її сини віком 8 та 17 років. Також пошкоджень зазнали багатоповерхівка та п’ять приватних будинків, полум’ям знищено автомобіль.



В іншій частині центру Херсона пошкоджено два багатоквартирні і стільки ж приватних будинків, газогін. На місцях "прильотів" у третій локації пошкоджено багатоповерхівку з газогоном.

Вдень Дніпровський район знов потрапив під обстріли ворожої артилерії. Внаслідок них мінно-вибухову травму та уламкові поранення дістала 68-річна жінка. Також пошкоджено чотири приватні будинки, господарську споруду та гараж.



Ввечері у мікрорайоні "ХБК" росіяни із дрона поранили 39-річного чоловіка, скинувши боєприпас поруч із ним. Чоловік дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та множинні осколкові поранення ноги.



Близько опівночі також у Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 38-річний містянин. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями грудної клітини й ніг.

У Новорайську російський оператор БпЛА завдав удару FPV-дроном по тракторному причепу, а в Білозерці ворожий дрон-камікадзе поцілив у приміщення магазину.



У Великій Олександрівці 69-річний місцевий житель на присадибній ділянці наступив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву чоловік зазнав вибухової травми та ампутації стопи.

Зазначається, що на місцях ворожих влучань працювали криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та представники інших екстрених служб. Наслідки обстрілів ретельно документуються задля їх належного розслідування.















