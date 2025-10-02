УКР
Поліція Херсонщини фіксує наслідки російських атак: двоє загиблих та троє поранених мирних жителів. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ обстрілювали правобережжя Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА.

З міномета війська РФ обстріляли Антонівку — загинула 72-річна жінка, яка в момент удару перебувала на вулиці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вранці окупанти з реактивних систем залпового вогню били по Дніпровському району Херсона. Загинув 60-річний чоловік, який у момент обстрілу їхав на велосипеді. Ввечері на вулиці під артилерійський удар потрапила 26-річна жінка. Вона дістала вибухову травму й уламкове поранення ноги. Медична допомога знадобилася ще одній херсонці, яка постраждала через ворожий обстріл напередодні.

У мікрорайоні "Корабел" російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль — постраждав 63-річний чоловік. З небезпечної зони постраждалого евакуювали працівники поліції та доправили до лікарні. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, які вилучали уламки ворожих снарядів та фіксували злочини.

