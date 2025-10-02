Полиция Херсонщины фиксирует последствия российских атак: двое погибших и трое раненых мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ обстреливали правобережье Херсонской области из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА.

Из миномета войска РФ обстреляли Антоновку - погибла 72-летняя женщина, в момент удара находившаяся на улице, сообщает Цензор.НЕТ.

Утром оккупанты из реактивных систем залпового огня били по Днепровскому району Херсона. Погиб 60-летний мужчина, который в момент обстрела ехал на велосипеде. Вечером на улице под артиллерийский удар попала 26-летняя женщина. Она получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. Медицинская помощь понадобилась еще одной херсонке, которая пострадала из-за вражеского обстрела накануне.

В микрорайоне "Корабел" российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль - пострадал 63-летний мужчина. Из опасной зоны пострадавшего эвакуировали сотрудники полиции и доставили в больницу. На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции, которые изымали обломки вражеских снарядов и фиксировали преступления.







