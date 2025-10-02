РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9323 посетителя онлайн
Новости Фото обстрелы Херсонщины
499 1

Полиция Херсонщины фиксирует последствия российских атак: двое погибших и трое раненых мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ обстреливали правобережье Херсонской области из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА.

Из миномета войска РФ обстреляли Антоновку - погибла 72-летняя женщина, в момент удара находившаяся на улице, сообщает Цензор.НЕТ.

Утром оккупанты из реактивных систем залпового огня били по Днепровскому району Херсона. Погиб 60-летний мужчина, который в момент обстрела ехал на велосипеде. Вечером на улице под артиллерийский удар попала 26-летняя женщина. Она получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. Медицинская помощь понадобилась еще одной херсонке, которая пострадала из-за вражеского обстрела накануне.

В микрорайоне "Корабел" российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль - пострадал 63-летний мужчина. Из опасной зоны пострадавшего эвакуировали сотрудники полиции и доставили в больницу. На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции, которые изымали обломки вражеских снарядов и фиксировали преступления.

Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область

Также читайте: На Николаевщине коллаборационистку приговорили к 8 годам заключения, - полиция. ФОТО

Автор: 

армия РФ (20751) обстрел (29800) Херсонская область (5265)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мля, про Острів мовчать...
показать весь комментарий
02.10.2025 11:55 Ответить
 
 