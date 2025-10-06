Россияне активизируются на Волчанском направлении: вчера состоялся массированный штурм, - ГПСУ

В течение последних дней российские оккупационные войска пытаются активизироваться на Волчанском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"За последние несколько дней видим, что враг пытается активизироваться на Волчанском направлении, потому что вчера состоялся даже массированный штурм, который враг совершил в полосе обороны одного из пограничных подразделений", - рассказал спикер. В нем участвовало большое количество российской пехоты, задействована бронетехника и мототехника.

"Эта техника была уничтожена, и, не достигнув результата, противник отступил", - подчеркнул Демченко.

