УКР
Росіяни активізуються на Вовчанському напрямку: вчора відбувся масований штурм, - ДПСУ

зведення Генштабу

Протягом останніх днів російські окупаційні війська намагаються активізуватися на Вовчанському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"За останні кілька днів бачимо, що ворог намагається активізуватися на Вовчанському напрямку, бо вчора відбувся навіть масований штурм, який ворог здійснив у смузі оборони одного з прикордонних підрозділів", - розповів речник. У ньому брала участь велика кількість російської піхоти, задіяна бронетехніка та мототехніка.

"Цю техніку було знищено, і, не досягнувши результату, противник відступив", - наголосив Демченко.

Держприкордонслужба ДПСУ (6469) штурм (277) війна в Україні (6469)
