Германская депутат Бекер стала свидетелем масштабного обстрела Львова, однако продолжает выступать против поставок вооружений Украине.

Депутат немецкого Бундестага от Левой партии Дезире Бекер

Депутат германского Бундестага от Левой партии Дезире Бекер (Desiree Becker) стала свидетелем масштабного обстрела Львова российской армией в воскресенье, 5 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Парламентарий находилась во Львове вместе с делегацией депутатов Бундестага и Европарламента в рамках поездки, организованной Фондом имени Розы Люксембург. Среди участников были депутаты ЕП от Финляндии и Швеции Юсси Сарамо и Ханна Гедин, а также немецкие депутаты Ли Райснер, Шарлотт Нойгойзер и Зада Салихович.

"Мы вынуждены были оставаться в подвале отеля примерно с 3:50 до 9:00 утра. Отель находится в центре Львова, который не был целью атаки, но мы слышали, как сбивают дроны и ракеты", - рассказала Бекер.

По ее словам, покидая город утром, члены делегации еще раз услышали российские дроны. Они также увидели следы разрушений, в частности дом, где во время атаки погибли четыре человека.

Бекер предположила, что целью воздушной атаки россиян был промышленный парк Львова, однако жилые дома, расположенные рядом, также пострадали.

"Путину не важно, что гражданская инфраструктура поблизости также подвергается опасности. Он на это не обращает внимания", - возмущается она.

Бекер признала, что впервые пережила подобное.

"Такие атаки никогда не должны становиться нормой. Но для жителей Украины они давно стали нормой", - сказала она.

Несмотря на пережитое, Бекер по-прежнему выступает против поставок вооружений из Германии в Украину.

"Это нападение показывает лишь то, что мы должны использовать все способы, чтобы добиться того, чтобы оружие замолчало, а эта война завершилась. Я пережила лишь фрагмент реальности, в которой живут украинцы и украинки. Я не живу в этих условиях и могу отправиться домой Однако это событие не наводит меня на мысль о том, что нам нужно еще больше бомб и ракет. Наоборот: нам нужно скорейшее прекращение огня. А его можно достичь через разговоры и переговоры", - подчеркнула Бекер.

Напомним, 5 октября 2025 года Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Львовской области, применив более 50 ракет различных типов, в частности "Кинжалы", и почти 500 ударных дронов, в частности "Шахеды". В селе Лапаевка Львовского района в результате обстрела погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Еще двое жителей соседних домов получили ранения различной степени тяжести. Во Львове зафиксированы многочисленные взрывы, в частности в районах Левандовка и Рясное. Повреждены жилые дома, храм, учебное заведение и производственные предприятия. Пожар произошел в индустриальном парке Sparrow. В Дрогобычском и Стрыйском районах также прогремели взрывы, есть повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Германия (7305) обстрел (29867)
Ще один доказ того ,що кретинизм бомбьожкой не виліковується.
Тільки вдумайтеся: фонд імені Рози Люксембург! Нагадати,що за птиця?! Навіщо таких законтачених взагалі в Україну пускати!
Яка недолуга людина,що знаходить виправдовування дій кацапів.
иабуть треба їй трохи пожити в Харкові, чи в Сумах, чи в Запоріжжі...краще в Краматорську..тоді мабуть допетрає, що путлера на язиком зупиняють, не дописами зі співчуттями...
Скажіть будь ласка, а населення цих регіонів розуміє, що це ******** росіяни , які захищають їхню віру, язик і освобождають їх від риго-зеленої влади?
ПНХ кацапський провокатор
Європейці і так добре знають про 5 мільярдів евро, які оточення президента вкрали із допомоги на озброєння міндічами і більше 100 мільярдів доларів США, які також поступили на допомогу, але були переведені в крипту і вивезені в копілку Боневтіка і його воровитої команди. То навіщо їм забирати гроші своїх платників податків? Для того щоб збагачувати міндічів, Бень і Боневтіків? А від цих всіх дій страждає під обстрілами виключно вумний нарід 73%, який вибрав цю шоблу ними і їх грошима управляти.
відверто кажучи, дивлячись на дописи Ніколова, де він показує як тирять бабло по програмі відновлення України, мене не полишає думку що хтось в керівництві "донорів" теж добре прикурює...принаймні інших пояснень того, з яким коефіцієнтом тринькаються гроші донорів, у мене нема...
Кацапи повинні були переконати її Шахедом в голову? - чи як до таких достукатись?
Ще один доказ того ,що кретинизм бомбьожкой не виліковується.
Не всіх війна вбила
точніше, зто ку@ві платить той її танцює
Яка недолуга людина,що знаходить виправдовування дій кацапів.
Та нібито вона ніяких виправданнь не знаходить, але або не розуміє кацапні, вважаючи, що її можна зупинити розмовами, або свідомо підіграє кацапні.
Що воно тоді робить на території України???
Кордони під час війни зачиняють на в'їзд,щоб жодна фсбешна мразота не могла потрапити до України,але підараси ********** зробили все навпаки.
Тільки вдумайтеся: фонд імені Рози Люксембург! Нагадати,що за птиця?! Навіщо таких законтачених взагалі в Україну пускати!
Вас дивує, що зеленій владі без будь-яких політичних, чи навіть елементарних моральних принципів таке просто до голови не приходить?
Забули ще вставити Клару Цеткін. Щось подібне до Львову приїхало
Ця потенційна Еріка з відомого німецького маршу часів гітлєрюгенду робить все, щоб через декілька років у підвалах німецьких готелів у центрі німецькиє міст кацапські бомбардування перечікували делегації америкчнського Конгресу. Вона щиро вірить, що пусті балачки цього не допустять. Або не щиро. За гроші.
Довбням не завадило б поцікавитись, а про що йдеться в тій німецькій пісні "Еріка".

А в пісні перекликаються слова квітка вереску та жіноче ім*я Еріка.

На лузі квітне маленька квітка

і зветься вона Еріка

Ревно сотні тисяч бджілок

рояться навколо Еріки.

Бо її серце сповнене солодкості,

ніжний аромат йде від її квітучої сукні.

На лузі квітне маленька квітка

і зветься вона

https://lyricstranslate.com/uk/erika-%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0.html
лівачка не допетрає, це світоглядна позиція, вона прагне зиску від відносин Німеччини і Х-уйловщини, у її масштабі координат їх нормалізації заважає бажання України захиститися від агресії бажаних їй партнерів , її вичавлені слова про атаки на міських жителів Львова, це нещирість і лицемірство, вона не засуджує Х-уйла за його злочини, він - партнер
Приємно бачити розумних людей в гілці. Вітаю
Звичайна комсомолка ліво-популістка, у нас серед монобільшості таких профур більшість.
Мабуть, недотрахана, ностальгує за бабусіними оповідками про згвалтування русіше зольдатенами. Навіщо їй той Лемберг - треба було в Бахмут з'їздити!
Рублі самі себе не заработають.
Дурна, чи проплачена?
І те, і друге...
Нічого дивного. Кого ще міг прислати Фонд імені Рози Люксембург.
Представників альтернативного фонду ім. Клари Цеткін, у відповідності з вимогами різноманітності
Маленька консерва, але свою справу робить
З кацапами можна "домовляться тільки тоді, коли переламать їм ноги і руки, і вибить щелепу (щоб не кусалися). А це можна зробить лише ЗБРОЄЮ!!!
Цій ідіотці, просто, гарно "навантажили кишеню" російськими нафтодоларами... Перестануть платить - і ця "корисна ідіортка" перестане верзти нісенітниці...
Садо-мазо? Росіяни таких *******.
Просто Дезіре треба посадити на пляшку. Щоб гарно відчула кацапську скрєпу.
ТП
Ще одна блаженна. А в очі ***** вона зазирнути не хоче?
типовий хитрови..анний політик, який косить під дурочку
