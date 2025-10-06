Германская депутат Бекер стала свидетелем масштабного обстрела Львова, однако продолжает выступать против поставок вооружений Украине.

Депутат германского Бундестага от Левой партии Дезире Бекер (Desiree Becker) стала свидетелем масштабного обстрела Львова российской армией в воскресенье, 5 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Парламентарий находилась во Львове вместе с делегацией депутатов Бундестага и Европарламента в рамках поездки, организованной Фондом имени Розы Люксембург. Среди участников были депутаты ЕП от Финляндии и Швеции Юсси Сарамо и Ханна Гедин, а также немецкие депутаты Ли Райснер, Шарлотт Нойгойзер и Зада Салихович.

"Мы вынуждены были оставаться в подвале отеля примерно с 3:50 до 9:00 утра. Отель находится в центре Львова, который не был целью атаки, но мы слышали, как сбивают дроны и ракеты", - рассказала Бекер.

По ее словам, покидая город утром, члены делегации еще раз услышали российские дроны. Они также увидели следы разрушений, в частности дом, где во время атаки погибли четыре человека.

Бекер предположила, что целью воздушной атаки россиян был промышленный парк Львова, однако жилые дома, расположенные рядом, также пострадали.

"Путину не важно, что гражданская инфраструктура поблизости также подвергается опасности. Он на это не обращает внимания", - возмущается она.

Бекер признала, что впервые пережила подобное.

"Такие атаки никогда не должны становиться нормой. Но для жителей Украины они давно стали нормой", - сказала она.

Несмотря на пережитое, Бекер по-прежнему выступает против поставок вооружений из Германии в Украину.

"Это нападение показывает лишь то, что мы должны использовать все способы, чтобы добиться того, чтобы оружие замолчало, а эта война завершилась. Я пережила лишь фрагмент реальности, в которой живут украинцы и украинки. Я не живу в этих условиях и могу отправиться домой Однако это событие не наводит меня на мысль о том, что нам нужно еще больше бомб и ракет. Наоборот: нам нужно скорейшее прекращение огня. А его можно достичь через разговоры и переговоры", - подчеркнула Бекер.

Напомним, 5 октября 2025 года Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Львовской области, применив более 50 ракет различных типов, в частности "Кинжалы", и почти 500 ударных дронов, в частности "Шахеды". В селе Лапаевка Львовского района в результате обстрела погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Еще двое жителей соседних домов получили ранения различной степени тяжести. Во Львове зафиксированы многочисленные взрывы, в частности в районах Левандовка и Рясное. Повреждены жилые дома, храм, учебное заведение и производственные предприятия. Пожар произошел в индустриальном парке Sparrow. В Дрогобычском и Стрыйском районах также прогремели взрывы, есть повреждения жилых домов и инфраструктуры.