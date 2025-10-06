Німецька депутатка Бекер стала свідком масштабного обстрілу Львова, проте продовжує виступати проти постачань озброєнь Україні

Депутатка німецького Бундестагу від Лівої партії Дезіре Бекер (Desiree Becker) стала свідком масштабного обстрілу Львова російською армією у неділю, 5 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Парламентарка перебувала у Львові разом із делегацією депутатів Бундестагу та Європарламенту в межах поїздки, організованої Фондом імені Рози Люксембург. Серед учасників були депутати ЄП від Фінляндії та Швеції Юссі Сарамо і Ханна Гедін, а також німецькі депутати Лі Райснер, Шарлотт Нойгойзер та Зада Саліхович.

"Ми змушені були залишатися у підвалі готелю приблизно з 3:50 до 9:00 ранку. Готель знаходиться у центрі Львова, який не був ціллю атаки, але ми чули, як збивають дрони та ракети", – розповіла Бекер.

За її словами, залишаючи місто вранці, члени делегації ще раз почули російські дрони. Вони також побачили сліди руйнувань, зокрема будинок, де під час атаки загинуло четверо людей.

Бекер припустила, що ціллю повітряної атаки росіян був промисловий парк Львова, проте житлові будинки, розташовані поруч, також постраждали.

"Путіну не важливо, що цивільна інфраструктура поблизу також наражається на небезпеку. Він на це не зважає", - обурюється вона.

Бекер визнала, що вперше пережила подібне.

"Такі атаки ніколи не повинні ставати нормою. Але для жителів України вони давно стали нормою", - сказала вона.

Попри пережите, Бекер, як і раніше, виступає проти постачання озброєнь із Німеччини в Україну.

"Цей напад показує лише те, що ми повинні використовувати всі способи, щоб домогтися того, аби зброя замовкла, а ця війна завершилася. Я пережила лише фрагмент реальності, в якій живуть українці та українки. Я не живу в цих умовах і можу вирушити додому Однак ця подія не наводить мене на думку про те, що нам потрібно ще більше бомб і ракет. Навпаки: нам потрібне якнайшвидше припинення вогню. А його можна досягти через розмови та переговори", - наголосила Бекер.

Нагадаємо, 5 жовтня 2025 року Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Львівщині, застосувавши понад 50 ракет різних типів, зокрема "Кинджали", та майже 500 ударних дронів, зокрема "шахеди". У селі Лапаївка Львівського району внаслідок обстрілу загинула родина з чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчинка. Ще двоє мешканців сусідніх будинків отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Львові зафіксовані численні вибухи, зокрема в районах Левандівка та Рясне. Пошкоджено житлові будинки, храм, навчальний заклад та виробничі підприємства. Пожежа сталася в індустріальному парку Sparrow. У Дрогобицькому та Стрийському районах також пролунали вибухи, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури.